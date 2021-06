Os planos da BlackRock para popularizar os ETFs globais no país

Uma das maiores gestoras do mundo, com cerca de 9 trilhões de dólares sob gestão, a BlackRock está de olho em oferecer ETFs (fundos passivos que seguem índices) internacionais aos fundos de pensão brasileiros. Os planos, que atendem uma necessidade de dos fundos com a queda da taxa básica de juros, ganharam impulso com uma decisão recente da Previc, que cuida da regulação do segmento: a flexibilização da legislação para que tais fundos possam ampliar a alocação de recursos no exterior ao em BDRs (Brazilian Depository Receipts) de ETFs.

A Previc decidiu adicionar esses produtos à lista de nacional, que já inclui BDRs de nível II e III. Ou seja: o fundo que optar por investir em BDRs de ETFs poderá investir um percentual maior do que 10% do patrimônio, limite estabelecido por lei para ativos no exterior (Lei 4.661).

Isso permitirá que fundos de pensão se igualem à legislação hoje válida para fundos de investimentos mútuos, que podem investir até 20% em ativos de outros países (Resolução 555 da CVM).

A cartela de produtos que devem ser oferecidos a esses investidores institucionais já é ampla. Os ETFs começaram a ser disponibilizados no país por meio dos BDRs no final do ano passado, e a Blackrock já disponibilizou na B3 37 ETFs via BDR. Em breve mais 28 produtos devem ser lançados nesse formato pela gestora no Brasil.

Os planos da BlackRock para disseminar os ETFs no país são liderados por Paula Salamonde, que assumiu há dois meses o cargo de diretora de Negócios Institucionais e do Mercado de Capitais de ETF da BlackRock no Brasil. Uma de suas missões é acertar realizar parcerias com investidores como fundos de pensão.

Salamonde também fará parcerias com corretoras, assets independentes e outros participantes do mercado para inserir os ETFs na vitrine das plataformas digitais. A executiva se uniu à BlackRock em abril após uma jornada de 21 anos na MSCI, maior provedora global de índices no mundo, na qual atuou como head para América Latina.

Veja abaixo a entrevista concedida por Paula Salamonde à EXAME Invest:

O que temos hoje no mercado em termos de regulação, índices e produtos?

Cada vez mais fundos de pensão, seguradoras, planos de previdência aberta (PGBL) e assets têm acesso ao produto por questões regulatórias.

Os ETFs permitem exposição ao mercado de local há muitos anos. Já estão consolidados no país e são acessados por investidores institucionais e pessoas físicas. O que precisamos agora é permitir um acesso maior a ETFs lá de fora.

Nós trouxemos 65 produtos e vamos continuar aumentando o numero de instrumentos para acessar o mundo por meio da B3.

É importante, agora, colocar os ETFs na vitrine das plataformas digitais. Mas para isso precisamos criar um ecossistema, de forma a garantir que o cliente tenha uma boa experiencia ao entrar e sair do produto.

O ETF pode ser uma forma de flexibilizar a regulação para investir no exterior, especialmente via BDRs?

Os fundos de pensão têm limite de instrumentos globais equivalente a 10%, previstos na resolução 4661. É uma posição mais conservadora que a das assets, nas quais o percentual é de 20%, e tem de ser. A mudança deve ser feita aos poucos.

Existe uma conversa no regulador para rever esse montante. Mas o próprio regulador, a Previc, permitiu investir em BDRs de ETFs até o limite de 10% sem para isso utilizar o limite internacional de 10%. Ou seja, os fundos de pensão passaram a poder investir até 20% lá fora. É um percentual muito relevante. Temos conversado muito com fundos de pensão sobre isso.

Alguns já estão no limite de 10% de ativos internacionais e essa flexibilização regulatória permite acesso adicional a um mundo globalizado. A legislação brasileira é uma das mais restritas para fundos de pensão no mundo.

A regulação já permitia investir em BDRs de nível II e III, que são patrocinados. Esses instrumentos já eram considerados como renda variável local. Mas como ainda não existem produtos do tipo no país, esse percentual ainda não foi usado pelos fundos de pensão. Os ETFs que estamos trazendo foram equiparados a BDRs de nível II e III pelo regulador porque têm maior diversificação, controle e gestão.