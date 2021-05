Privatização da Eletrobras?; Ernesto Araújo na CPI e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (18) para começar o dia bem informado:

PIB da Europa, CPI da Covid, minério de ferro e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais se recuperam de perdas do início da semana; ADRs da Vale sobem com nova valorização de commodity

Ernesto Araújo deverá explicar à CPI da Covid ataques à China e à OMS

Ex-ministro das Relações Exteriores será questionado sobre a falta de iniciativa na busca de vacinas contra a covid-19

Privatização da Eletrobras pode receber aval da Câmara nesta terça

Caso a medida seja aprovada, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve dar início aos estudos de modelagem econômica da privatização

Demorou, mas chegou: Clubhouse lança versão para Android no Brasil

A rede social com foco em áudio está lançando a prometida opção para Android, mas talvez já seja tarde demais; entenda a ascensão e queda do app

Daniel Castanho, da Ânima Educação: ou o ensino muda, ou vai morrer

Na semana passada, o Cade autorizou a Ânima a adquirir os negócios da americana Laureate no Brasil por 4,6 bilhões de reais. Para o presidente do conselho da Ânima, aquisição será campo de teste de sua visão da educação

Mercado 100% online, Shopper leva R$ 120 mi e quer crescer fora de SP

É a segunda rodada de peso da startup fundada em 2014 e que tem entre investidores nomes de peso do varejo como José Galló (Renner), Juscelino Martins (Grupo Martins), além de Ariel Lambrecht (99) e o fundo Canary

Google I/O: Conferência online para desenvolvedores começa hoje, 18

Neste ano, a conferência será totalmente gratuita; saiba os principais eventos do primeiro dia

China in Box sem Shiba: como andam os negócios do restaurante asiático

Comandado por Carlos Sadaki desde 2020, o China in Box cresceu na pandemia e agora mira nas dark kitchens. O fundador Robinson Shiba, gravemente ferido num acidente de moto em 2019, voltou às redes sociais

Os planos da gigante de transporte de contêineres Maersk para o Brasil

O A. P. Moller-Maersk quer estar entre as cinco maiores empresas de gestão multimodal no país — companhia teve alta de mais de 40% nos serviços em 2020

Salgadinho famoso nos EUA é aposta de gigante alimentícia no Brasil

Com Cheez-it em três sabores, a Kellogg's, dona da Pringles e Sucrilhos, prevê um incremento de até 15% na receita em 2021

Investidor de “A Grande Aposta” está vendido em US$ 530 milhões na Tesla

Ganhos com a operação podem ter ultrapassado os 100 milhões de dólares; em 2021, da companhia acumulam queda de 18,25%

Culpados por erros na pandemia têm de ser responsabilizados, diz Pasternak

Ao podcast EXAME Política, a microbiologista Natalia Pasternak afirma que o trabalho da CPI é encontrar os responsáveis por políticas públicas equivocadas no enfrentamento à covid-19

Política e mundo

Orçamento secreto de Bolsonaro banca obra de pavimentação sob suspeita

Além das compras de tratores acima da tabela de referência, grupo político reservou R$ 1,6 bilhão para asfaltar ruas e estradas nos seus redutos eleitorais

Parlamentares querem destravar R$ 1,8 bilhões em emendas

Recursos, que seriam destinados a obras nas bases eleitorais, compõem fatia controlada pelas bancadas e foram vetados por Bolsonaro

Argentina suspende exportações de carne bovina por 30 dias

Exportações estão suspensas enquanto o governo define medidas de emergência para frear o aumento do no mercado interno

Ofensiva diplomática se intensifica em busca de trégua em Gaza

Ao menos 222 pessoas morreram desde o início da espiral de violência entre israelenses e palestinos

Ciclone Tauktae deixa 24 mortos e 96 desaparecidos na Índia

O ciclone Tauktae é o mais intenso a afetar a região oeste da Índia em décadas e provocou vítimas em quatro estados

Enquanto você desligou…

Sonda chinesa envia foto inédita da Lua alinhada com a Terra

A foto capturada pela sonda chinesa foi tirada em ponto no espaço que fica a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra na direção do Sol

Dólar começa a deslizar com exportadoras de volta ao mercado

Estudo exclusivo para EXAME IN mostra que exportadoras começam a trazer recursos e Petrobras deve reduzir pressão na moeda com fim de ajustes na dívida

Vitalik Buterin destrói 6,7 bilhões de dólares em tokens shiba inu

Co-fundador do Ethereum destruiu 90% de suas posição em shiba inu e anunciou que irá doar o restante para instituições de caridade

"Falaram que voaríamos de cabeça para baixo", diz presidente da Itapemirim

Companhia aérea venderá passagens sexta-feira (21) com planos de rotas internacionais e sem cobrança de taxas

Agenda

A Zona do Euro divulga os resultados do seu Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre do ano e os dados da balança comercial, com números de importações e exportações.

Os Estados Unidos vão divulgar o índice de licenças de construção emitidas em abril, que mede a força do mercado imobiliário. Além disso, também será publicado o índice de construção de casas novas.

Frase do dia

"Comece de onde você está. Use o que você tiver. Faça o que você puder" – Arthur Ashe.

