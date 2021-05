Privatização da Eletrobras, Pazuello na CPI da Covid e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Queda de estímulos, privatização da Eletrobras e o que mais move o mercado

Com forte recuperação da economia americana, ata do Fed aborda reduzir ritmo de compra de ativos; investidores esperam por dados de desemprego americano

MP da privatização da Eletrobras é aprovada na Câmara

Medida foi aprovado por 297 votos favoráveis a 143 contrários. O texto segue para análise do Senado e precisa ser aprovado até 22 de junho

Pazuello continua depoimento à CPI da Covid nesta quinta-feira

Ex-ministro foi acusado de mentir nesta quarta-feira, após declarações controversas sobre recomendação de uso de cloroquina e de oxigênio em Manaus

Bitcoin e demais criptoativos: crash ou hora de entrar na baixa?

Queda que chegou a 35% na quarta-feira é apontada como estouro da bolha por críticos, mas defensores sustentam visão de para o investimento

Rede D’Or faz follow-on: ação vale a pena?

Empresa tem apresentado forte desempenho operacional, chegando a mais do que triplicar o em um ano; com menos de seis meses de , seu valor de mercado já supera 140 bilhões de reais

Mercado de crédito será o primeiro impactado por Open Banking, diz Sinqia

Empresa firmou parceria com a Sensedia para construção de sistemas para integração de instituições financeiras. Executivo diz ver grande potencial de mudança, a começar por mercado de crédito

TradersClub: inspiração na Coinbase para expansão 'explodir' com IPO

TC planeja captar R$ 700 milhões em oferta primária, segundo fontes a par da operação; empresa é uma das maiores plataformas de serviços para o investidor pessoa física

Jeronimo Folgueira é novo CEO da Deezer; aos 38 anos, executivo fez 2 IPOs

Ele assume o cargo de Hans-Holger Albrecht, veterano da indústria do entretenimento, responsável pelo crescimento da Deezer nos últimos anos

Fintech Grão vai oferecer microcrédito para poupador atingir metas

Startup que atua com microinvestimento vai oferecer crédito para clientes que começarem a poupar e percorrerem jornada de uso consciente de serviços financeiros

McDonald’s: apesar de resultado robusto, dúvidas pairam sobre acionistas

Demissão do ex-CEO, que custou 44 milhões de dólares, greves de funcionários e acusações de assédio sexual e moral colocam os ganhos da companhia em segundo plano

Política e mundo

Orçamento: Bolsonaro envia ao Congresso crédito para remanejar R$ 1,6 bi

Uma das contempladas é o programa habitacional Casa Verde e Amarela, que havia ficado sem verba após os vetos ao Orçamento

Israel e Hamas confirmam negociações sobre cessar-fogo em Gaza

Representantes do governo de Israel e do Hamas afirmaram que um acordo de paz pode ser firmado nos próximos dias

Diplomacia aumenta esforços para cessar-fogo; bombardeios seguem em Gaza

O confronto deixou pelo menos 239 mortos em 10 dias. Desta vez, a Alemanha tentar conseguir o cessar-fogo

Ministros europeus se reúnem para discutir acordo entre UE e Mercosul

O acordo comercial está parado em meio a pressão por compromissos ambientais dos países da América do Sul

UE assina 3º contrato com Pfizer para 1,8 bilhão de doses de vacina

As doses serão destinadas a todos os países integrantes da União Europeia entre 2021 e 2023

Enquanto você desligou…

Revolução têxtil: Malwee lança calças jeans produzidas com um copo d'água

Com novas alternativas na fabricação de peças jeans, a Malwee reduziu em 98% a quantidade de água utilizada em seus processos de produção, utilizando apenas 250ml

Saiba quanto Melinda Gates já recebeu após o divórcio

A fortuna do casal ainda vai ser dividida no processo de separação. Os bens são estimados em US$ 146 bilhões

Evento online vai recrutar brasileiros para 200 vagas no Canadá

Quase 30 empresas canadenses vão fazer entrevistas de emprego e selecionar profissionais durante evento virtual

Grupo da Veja e SBP abre vagas de trainee com salário de R$ 8,5 mil

A empresa procura por profissionais de qualquer curso superior e que tenham se formado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020

Agenda

Nesta quinta-feira (20), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Já o Fed da Filadélfia, nos EUA, divulga seu Índice de Atividade Industrial, sobre a saúde do setor manufatureiro na região, além de publicar seu relatório de empregos, com as condições do mercado de trabalho por lá.

Frase do dia

“A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor é agora” – Provérbio Chinês.

Abertura de mercado

