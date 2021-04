Quais os riscos da Era Biden para investidores? A EXAME Gavekal explica

O lado positivo para os investidores é que há mais prós do que contras em relação à situação de gerenciamento de riscos, na visão do fundador da Gavekal Research.

A possibilidade de um incentivo fiscal inadequado nos Estados Unidos, por exemplo, que antes significava um forte risco, já não assusta mais com a nomeação de Janet Yellen como secretária do Tesouro. De acordo com Kaletsky, o gerenciamento bem feito do incentivo fiscal deverá acelerar para taxas quase recordes o crescimento do PIB e dos lucros nos Estados Unidos a partir do segundo trimestre deste ano.

Diversificar a carteira no exterior é cada vez mais fundamental. Tenha acesso às melhores análises sobre a economia global

Outro ponto a ser destacado é que as informações sobre a eficácia da vacina estão alegrando o mercado, fazendo com que os temores de outras ondas da pandemia de coronavírus sejam deixados de lado.

O risco de um choque inflacionário permanece moderado, de acordo com Kaletsky. Mesmo acreditando que a inflação em 2021 será mais alta que a do ano passado, o relatório da Gavekal informa que o choque de inflação, caso aconteça, não deve ser grande o bastante para ocasionar problemas maiores no mercado financeiro.

Como nem só de boas notícias vive o mercado financeiro, o relatório da Gavekal Research traz também possíveis ameaças ao mercado. Entre elas estão:

A guerra comercial EUA X China , que deve continuar mesmo sob a administração do governo Biden;

, que deve continuar mesmo sob a administração do governo Biden; Um possível colapso nas ações de gigantes de tecnologia, que pode desencadear uma queda geral no mercado;

E novas mutações do coronavírus, considerando uma que parece imune às vacinas, podem ter uma probabilidade baixa, mas não deixam de apresentar riscos aos mercados.

Kaletsky também destacou que, sem o apoio incondicional dos Estados Unidos à Arábia Saudita na "Era Biden", as tensões no Oriente Médio deverão aumentar.

"Como presidente, Biden parece encerrar o apoio incondicional de Trump à Arábia Saudita e começar a aliviar as sanções ao Irã para apoiar um acordo nuclear. Essas ações provavelmente causarão maior instabilidade no Oriente Médio, pelo menos por um ou dois anos, conforme o equilíbrio de poder muda entre a Arabia Saudita e o Irã", afirmou o fundador da Gavekal Research e também presidente do Institute for New Economic Thinking.

Quer saber mais sobre os riscos acima e o que eles podem representar para as bolsas globais, segundo a análise da EXAME Gavekal Research? Veja o relatório na íntegra.