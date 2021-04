MERCADOS

Queda de 10% em ações nos EUA é ‘plausível’, diz Citi

PUBLICADO EM: 17.2.21 | 10H21

A meta do Citigroup para o S&P 500 no fim do ano é 3.800 pontos, e a equipe de estratégia espera que o índice seja negociado na faixa de 3.600 a 4.000