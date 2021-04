Quer investir nos trending topics das redes? Agora tem ETF para isso

E se desse para monitorar todas as publicações nas redes sociais e nas mais bem comentadas? Foi pensando nisso que gestora VanEck criou o ETF Vectors Social Sentiment, o BUZZ.

Conheça o maior banco de investimentos da América Latina e invista com os melhores assessores

Lançado na de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês), o ETF tem característica que difere da maioria dos ativos do tipo, que costumam seguir ações de um índice pré-determinado. Nesse caso, o peso e a escolha dos papéis irão mudar conforme são citados positivamente em plataformas como Reddit e Twitter.

Por trás do ETF, estão algoritmos desenvolvidos pela Buzz Holding UCL, que filtra por meio de redes sociais quais ações de um universo de 75 large caps os investidores estão mais otimistas.

O lançamento ocorre pouco após as ações da GameStop dispararem mais de 1.700% a partir de um movimento iniciado no Reddit. Por outro lado, por não ser uma large cap, o ETF provavelmente não captaria o movimento.

Ainda assim, Dave Portnoy, fundador da Barstool Sports e sócio da empresa por trás dos algoritmos, afirma que a estratégia tem grande potencial de alta.

Em vídeo publicado no Twitter em que anuncia o lançamento do ETF, ele afirma que, se estivesse ativo no ano passado, o BUZZ bateria a alta do S&P 500 em 40%. Detalhe: o índice fechou 2020 com alta de 16,26%.

Atualmente, as maiores posições do ETF são em ações da DraftKings, Twitter, Ford, Facebook, Amazon e American Airlines.