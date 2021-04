Queridinha dos investidores, Petz reforça lojas físicas para crescer no digital

As da Petz (PETZ3) vivem um paradoxo: são consideradas caras, mas ainda estão no radar de recomendações de boa parte dos analistas. A explicação para a posição contraditória é o potencial de crescimento da varejista de produtos para animais de estimação. Nos próximos cinco anos, a Petz quer chegar a todos os estados brasileiros e ampliar o leque de serviços, consolidando sua posição como líder do setor.

Na temporada de IPOs de 2020, a varejista foi um dos destaques positivos. A Petz passou a ser queridinha dos investidores já na sua estreia na , em setembro do ano passado. As ações foram precificadas a 13,75 reais, mas viram uma escalada de mais de 20% no primeiro dia de negociação.

O clima de incerteza e a volatilidade do afetaram o desempenho da Petz na bolsa nas últimas semanas, mas não foram capazes de anular os ganhos dos últimos meses. Desde a estreia, os papeis da empresa acumulam valorização de 48%.

Pets na quarentena

A pandemia do coronavírus baqueou diversos setores da economia, mas a mudança de hábitos durante o período de isolamento foi um grande impulso para as vendas da Petz.

"Quem já tinha um pet passou a interagir mais com ele, comprando brinquedos e petiscos, por exemplo. Além disso, houve um aumento substancial de pessoas que adotaram ou compraram animais de estimação. Isso deu força para crescermos", disse Sergio Zimerman, CEO da Petz, em entrevista à EXAME Invest.

A empresa divulgou o balanço operacional na noite de segunda-feira, dia 8. O faturamento saltou de 1,1 bilhão de reais em 2019 para 1,7 bilhão de reais em 2020 -- um avanço de 46%. Os números do quarto trimestre mostram que a pandemia também acelerou o processo de digitalização das vendas da Petz. A participação do e-commerce saltou de 10% no quarto trimestre de 2019 para 26% no mesmo período de 2020.

Mesmo crescendo, as vendas digitais não ofuscaram o faturamento dos pontos físicos. O indicador SSS (Same Stores Sales), que mede o desempenho das lojas com mais de 12 meses de operação, subiu 36,8%. No quarto trimestre de 2019, o avanço tinha sido de 6,9%.

E é aí que vem o segundo paradoxo da Petz: quanto mais fortalece o e-commerce, mais a empresa investe na abertura de unidades físicas. A rede abriu 28 novas lojas em 2020, o maior número já registrado em um único ano. Para 2021, a meta é abrir mais 30 lojas.