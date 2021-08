Reação à ata do Fed, Ambipar mira novo IPO e o que mais move o mercado

A aversão ao risco predomina no mercado internacional na manhã desta quinta-feira, 19, com investidores ainda digerindo a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed). Da Ásia aos futuros americanos, praticamente todos os principais índices de registram perdas, enquanto o dólar se valoriza frente a moedas desenvolvidas e emergentes.

Divulgada na última tarde, a ata do Fed revelou grandes discussões sobre o início da retirada dos estímulos de 120 bilhões de dólares mensais, com a antecipação desse movimento ganhando apoio. Ainda assim, seus membros seguem divididos sobre quando começar o processo conhecido como “tapering”.

Para 60% dos membros do Fed, o início da retirada de estímulos deveria ficar para o começo do ano que vem, em janeiro, enquanto o restante quer uma redução dos estímulos ainda neste ano.

“Alguns participantes expressaram preocupações de que a manutenção de condições financeiras altamente acomodatícias possa contribuir para um aumento do risco para o sistema financeiro”, diz a ata.

“Em contraste, alguns outros participantes sugeriram que [...] as reduções possam não ocorrer por algum tempo e destacaram os riscos do aumento de casos covid-19 associados à propagação da variante Delta que poderia causar atrasos no retorno ao trabalho e à escola e, portanto, prejudicar a recuperação econômica.”

Após a ata, o fechou o último pregão em queda de 1,07%, chegando a seu terceiro dia consecutivo de perdas. Se depender do mercado internacional, o índice deve ter mais um dia negativo. Nos Estados Unidos, os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq caem mais de 0,6%, enquanto na Europa, as quedas chegam a superar os 2%.

Dado do dia

Sem grandes divulgações previstas para esta quinta, as atenções devem estar com os pedidos semanais de seguro desemprego dos Estados Unidos. A expectativa é de uma leve queda de 375.000 para 363.000.

Ambipar

A Ambipar (AMBP3) registrou o pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de sua subsidiária Environmental, focada em gestão de resíduos e de gases do efeito estufa.

Desde que fez seu IPO, no ano passado, a Ambipar tem tocado seu plano agressivo de expansão via aquisições por meio de subsidiárias. Entre as últimas compras da frente Environmental estão a da Disal, Metal Ar e da Boomera.

Rede D’Or

A Rede D’Or (RDOR3) comprou 791.959 reais em ações da empresa de diagnósticos Dasa (DASA3) no último pregão. Liderando o processo de consolidação do setor de saúde, a Rede D’Or informou nesta semana a oferta pública de ações para comprar até todas as ações da Alliar, também presente no mercado de diagnósticos.

Após o anúncio da entrada da Rede D’Or na Alliar (AALR3), as ações da Dasa chegaram a despencar, com o mercado avaliando uma maior concorrência para a empresa,

Dexco

Após mudar de nome, a antiga Duratex, atual Dexco, irá alterar seu ticker de negociação na de DTEX3 para DXCO3. A mudança passa a valer a partir do pregão desta quinta.

“Este movimento faz parte de uma jornada de transformação iniciada há alguns anos e simboliza um novo ciclo de crescimento estratégico, que visa alavancar a vantagem competitiva e possibilitar a expansão em novos negócios.”, justifica a Dexco.