Reação ao 7 de setembro, monotrilho de Guarulhos e tudo para ler hoje

Reação ao 7 de setembro, GOL, Unidas e Localiza e que mais move o mercado

institucional cresce após declarações do presidente Bolsonaro e ameaça agenda econômica

Fux fará pronunciamento hoje após declarações de Bolsonaro

O teor da manifestação do presidente foi debatido entre todos os integrantes da Corte, no início da noite desta terça-feira

Bolsonaro convoca ministros para reunião do Conselho de Governo

O Conselho de Governo que se reúne hoje tem caráter consultivo para discutir do governo. É possível que um dos temas da pauta do encontro seja justamente a hipótese de convocar o Conselho da República

Pacheco cancela sessões do Senado após fala de Bolsonaro no 7 de setembro

Presidente do Senado suspendeu todas as sessões deliberativas do plenário e das comissões previstas para esta quarta e para a quinta-feira

Bolsonaro dá aval a monotrilho no Aeroporto de Guarulhos nesta quarta

Presidente assina aditivo ao contrato da GRU Airport, concessionária do maior aeroporto do país, para autorizar obras de PeopleMover de 2,6 km de extensão, ligando os três terminais à estação Aeroporto da CPTM

Conheça o lucrativo comércio de rotas da FedEx, bombado pela pandemia

As rotas de entrega da FedEx, administradas por prestadores de serviço da gigante de logística, estão ficando cada vez mais lucrativas por causa do comércio eletrônico e atraem investidores

Addi: fintech que reinventa o crediário capta mais US$ 75 milhões

A extensão da rodada série B foi liderada pela gestora de venture capital americana Greycroft; em maio, a empresa havia levantado US$ 65 milhões

Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado de R$ 40 milhões

Os jogos para o concurso 2.407 podem ser feitos até 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet

Política e mundo

Vale: 'Governo insiste em questões completamente fora do foco econômico'

Economista-chefe da MB Associados vê uma polarização crescente na relação de Bolsonaro com os demais poderes e pouco espaço para reformas nos próximos meses. A consequência: uma economia pior

Barroso, Datena, Moraes: veja as postagens sobre o 7 de setembro

Políticos e personalidades se manifestam nesta terça-feira pelas redes sociais sobre os atos de 7 de setembro

ANÁLISE: o pós 7/9 irá confrontar a retórica inflamada de Bolsonaro

MP da 'liberdade de expressão' e Conselho da República estão no centro dos debates nos dias que seguem após manifestações que oxigenaram a base mais aguerrida do presidente

MP que limita redes sociais é falsa defesa da liberdade de expressão

Para Caio Machado, cofundador do Instituto Vero, Medida Provisória que limita retirada de conteúdo da internet deixará ambiente online mais perigoso

Terremoto de 7,1 graus atinge o México e deixa ao menos um morto

O terremoto teve epicentro 11 km ao sudeste de Acapulco, Guerrero, sudeste do México, de acordo com o Centro Sismológico Nacional

Incêndio em prisão superlotada deixa ao menos 41 mortos na Indonésia

O incêndio na prisão de Tangerang, ao oeste da capital Jacarta, começou durante a madrugada. As chamas atingiram uma área com dezenas de presos

Enquanto você desligou....

Google faz homenagem a Avicii no dia em que ele completaria 32 anos

O DJ sueco Avicii foi um dos maiores nomes da música eletrônica dos últimos anos. Entre os sucessos do DJ estão "Levels", "Wake me up" e "Hey brother"

Pai de Britney Spears entra com pedido para encerrar tutela da filha

O pedido vem semanas depois de Jamie Spears, o pai da cantora, dizer que estava preparado para deixar seu papel de tutor

'A Fantástica Fábrica de Chocolate' ganha musical em São Paulo

Inspirado no livro de Roald Dahl (1964), o musical conta a história de Charlie Bucket, garoto pobre que encontra um dos cobiçados bilhetes dourados, passaporte para visitar a fábrica do chocolateiro Willy Wonka

Abertura de mercado

