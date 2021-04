Reação ao Copom; estados adotam medidas restritivas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: bolsas sobem após Fed, reação ao Copom e o que move o mercado

Bolsas globais sobem após comunicado do Federal Reserve, mas índices dos EUA ainda refletem temor com inflação

Pernambuco e Amapá adotam quarentena mais restrita; SP estuda mais medidas

Enquanto Brasil vive maior colapso hospitalar da história, segundo a Fiocruz, estados tentam diminuir a circulação do coronavírus

Vida pós-IPO: os amores – e as dores – de Locaweb, Méliuz e Enjoei na B3

As de Méliuz, Enjoei e Locaweb já acumulam altas exorbitantes desde a estreia das empresas na B3. Mas agora o jogo é outro

a 2,75% ao ano: é hora de rebalancear a carteira?

Especialistas comentam se vale a pena aumentar a posição em , em quais ativos, e de que forma a elevação da taxa impacta a

Balanço da C&A deve mostrar a relevância do e-commerce para varejista

C&A divulga o resultado do quarto trimestre e o consolidado de 2020 nesta quinta-feira, 18

Em ano olímpico, Nike revela reinvenção com estratégia digital

Companhia de acessórios esportivos e lifestyle deve reportar crescimento nas receitas alavancadas por forte crescimento de vendas online; ações subiram 25% em seis meses

China: mercado fecha em alta após Fed sinalizar postura expansionista

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve alta de 0,8%

Figurões de China e EUA negociam pela primeira vez no governo Biden

Os principais oficiais da diplomacia de China e EUA se encontram no Alaska pela primeira vez na era Biden. A reunião começa a definir o tom da guerra comercial no novo governo

ESG e estratégia são prioridades na comunicação empresarial, diz estudo

Estudo da Aberje aponta as habilidades necessárias para os profissionais de comunicação, as estratégias de gestão e negócios e a importância do capital humano nos próximos anos

Como declarar o auxílio emergencial no Imposto de Renda 2021

Milhões de contribuintes terão que declarar o recebimento do auxílio emergencial em algum momento de 2020 na declaração do IR neste ano

Política e mundo

Rio já tem 276 pessoas à espera por uma vaga de UTI para Covid-19

Na capital, a taxa de ocupação chegou a 95% nesta quarta-feira, com 96 pacientes aguardando por leito

IGP-M: inflação do aluguel sobe 2,98% na 2ª prévia de março

IGP-M sobe em março com pressão de combustíveis, diz FGV

BCE não irá responder a episódios temporários na inflação, diz Lagarde

Presidente do BCE afirmou que autoridades vão avaliar o aumento da inflação neste ano e que ela se deve principalmente a fatores isolados

União Europeia decide se vacinação com AstraZeneca continua no bloco

Quinze países do bloco já interromperam a vacinação com a AstraZeneca; em São Paulo, leitos de UTI devem esgotar hoje, segundo projeção do secretário de saúde paulista

Quem é o escritor americano com "superanticorpos" contra a covid-19

O escritor John Hollis é imune até mesmo às variações da covid-19; médicos estudam o caso

Enquanto você desligou…

Quer ser voluntário de testes para vacina? Saiba como funciona o processo

Laboratório Dasa, responsável pela condução dos testes da vacina da Covaxx no país, explica o passo a passo desse processo

Magalu compra Steal The Look, portal de moda e beleza

Plataforma líder em conteúdo comparável registrou mais de 6 milhões de usuários únicos em 2020

Johnson & Johnson abre vagas para trainee internacional e paga R$ 7 mil

A empresa aceitará recém-formados de qualquer curso e o início do trabalho será em home office

Agenda

Nesta quinta-feira (18), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Já nos Estados Unidos, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país e o relatório de emprego do mês de fevereiro. O documento contém a relação de salário e ganho médio por hora. O Fed da Filadélfia divulga seu Índice de Atividade Industrial, sobre a saúde do setor manufatureiro na região, além de publicar seu relatório de empregos, com as condições do mercado de trabalho por lá.

Frase do dia

"A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter muitas” — Linus Pauling.

Exame Flash