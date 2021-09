Reação ao Copom, Multiplan reforça caixa e o que mais move o mercado

O mercado internacional sobe pelo terceiro dia seguido, nesta quinta-feira, 23, ainda embalados pelas menores preocupações sobre a dívida da chinesa Evergrande e com a decisão do Federal Reserve (Fed) no radar.

Na quarta-feira, 21, o Fed manteve sua taxa de juros próxima de 0%, mas crescem as pressões dentro do banco central americano para que um ciclo de alta tenha início ainda em 2022.

Sobre a retirada dos estímulos mensais de 120 bilhões de dólares, o tapering, o Fed sinalizou que deve começar “em breve” e terminar em meados do ano que vem. As expectativas são de que o início fique para novembro.

Mantendo o "plano de voo"

No Brasil, investidores devem reagir ao Comitê de Política Monetária (Copom), que elevou a taxa de 5,25% para 6,25% em decisão da última noite. Em comunicado, o Banco Central informou que “antevê um ajuste de mesma magnitude” para a próxima reunião, em novembro.

Com a alta para 7,25% já sinalizada, o mercado espera que a taxa Selic encerre o ano pelo menos em 8%, com ajustes de 0,75 p.p. a 1,25 p.p. sendo projetados para a última reunião do ano.

Embora a decisão de subir em apenas 1 p.p. na última reunião já fosse amplamente aguardada, uma fatia crescente do mercado acredita que o BC deveria acelerar o ciclo de alta de juros de modo a conter as expectativas de inflação para o ano que vem.

Último dia para IPO da Bluefit

O período de reserva para participar da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da rede de academias Bluefit encerra nesta quinta. A oferta ocorre cerca de dois meses após a abertura de capital de sua concorrente SmartFit (SMFT3), que acumula 13% de alta na contra queda de cerca de 10% do no mesmo período. A precificação das está prevista para esta sexta-feira, 24.

Multiplan reforça caixa

A Multiplan (MULT3) aprovou a emissão de 450 milhões de reais em com vencimento em 7 anos. O montante deve ser utilizado, segundo a empresa, para o pagamento de despesas gerais, dívidas de curto e , investimentos e na gestão do fluxo de caixa.

Luto na Klabin

O presidente do Conselho de Administração da Klabin (KLBN11), Armando Klabin, morreu ontem, aos 89 anos, no Rio de Janeiro. “Dr. Armando foi um homem de vanguarda, inesgotável capacidade de trabalho, era um apaixonado pela Klabin, pelo meio ambiente e pelo Brasil”, diz Marcos Paulo Conde Ivo, diretor de RI, em fato relevante.

Irani investe em tecnologia

A Irani (RANI3) anunciou que irá 70,2 milhões de reais em sistemas de gerenciamento de informações e de automação para a fábrica de embalagens. O dinheiro também será usado na ampliação da Estação de Tratamento de Efluentes para a fábrica de Papel de Vargem Bonita, em Santa Catarina.