Rede D'Or faz oferta para comprar Alliar, de diagnósticos, por R$ 1,36 bi

A Rede D'Or (RDOR3) anunciou na madrugada desta segunda-feira, 16, a aprovação da oferta pública de aquisição (OPA) com objetivo de adquirir por 11,50 reais até a totalidade das 118,3 milhões de da empresa de diagnósticos médicos Alliar (AALR3). Caso a operação saia do papel, a Rede D'Or desembolsará 1,36 bilhão de reais pela Alliar.

O valor, segundo fato relevante, representa um prêmio 21,8% em relação à última cotação de fechamento das ações e de 12,6% em relação ao médio ponderado por volume dos últimos 30 dias. A efetivação da OPA, ainda de acordo com o documento, está condicionada à compra de pelo menos 15% do capital da Alliar, cerca de 17,8 milhões de ações.

"A administração da Rede D’Or acredita que a realização da OPA representa uma boa oportunidade de investimento, considerando uma análise fundamentalista da Alliar, e que o preço a ser oferecido [...] é justo e atrativo para os atuais acionistas da Alliar.

A oferta pela Alliar ocorre cerca de três meses após a Rede D'Or ter levantado 1,7 bilhão de reais em oferta subsequente de ações (follow-on) que chegou a movimentar quase 5 bilhões de reais, considerando os valores destinados aos acionistas vendedores.

A Rede D'Or chegou à no fim do ano passado após fazer uma das maiores ofertas públicas inicias (IPOs, na sigla em inglês) da história da B3. O seu IPO movimentou 11,5 bilhões de reais. Desde então, as ações acumulam valorização de 26%.

O grupo fundado em 1977 pelo cardiologista Jorge Moll Filho tem sido um dos líderes do movimento de consolidação do setor de saúde no Brasil.