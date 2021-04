Reforma administrativa vai andar?; inflação de janeiro e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (9) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Autonomia do BC, IPCA e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais entram em realização de lucros após sequência de altas; janela de IPOs segue quente no mercado brasileiro



Após cinco meses parada, reforma administrativa deve começar a andar

Enviado pelo governo em setembro de 2020, o projeto que muda as regras do funcionalismo público deve ser encaminhada para o primeiro passo da tramitação: a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara

Inflação desacelera a 0,25% em janeiro, diz IBGE

Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,56%

do BTG cresce 25% no 4º tri puxado por área de investimentos

Área responsável por fusões e aquisições e IPOs bate recorde e impulsiona resultado no ano

Capital externo ainda é “pequeno e especulativo”, diz Fabio Akira

Investidor estrangeiro só voltará de forma consistente com retomada concreta da agenda de reformas, diz economista-chefe da gestora Blueline

Softbank busca US$ 1 bilhão na América Latina em 2021

O SoftBank Group Corp. pretende investir cerca de US$ 1 bilhão de seu fundo de private equity dedicado à América Latina e está de olho em startups do agronegócio

O dilema da Ambev: as vendas crescem e o lucro diminui. Até quando?

Cervejaria precisa correr para mudar trajetória de queda de margens enquanto vê avanço da Heineken

Startup Sami lança plano de saúde para MEIs

A startup vai passar a permitir que microempreendedores individuais se cadastrem no plano de saúde. Até então, somente pequenas empresas podiam contratar o serviço

Líder em ESG entre as petroleiras, Total superou expectativas de analistas em 2020

Empresa francesa possui diversas iniciativas voltadas à sustentabilidade e quer ser neutra em carbono até 2050

Mais de 7,5 milhões podem sacar o PIS/Pasep nesta terça-feira

O direito a receber o Abono Salarial 2020/2021 está previsto para os trabalhadores inscritos no PIS há pelo menos cinco anos e que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019

Galaxy S21, smartphone topo de linha da Samsung, deve chegar hoje ao Brasil

O novo celular Android da companhia tem três versões com tamanhos e recursos diferentes

Política e mundo

Funcionário que recusar vacina pode ser demitido por justa causa, diz MPT

Para o Ministério Público do Trabalho, a recusa individual e injustificada à vacinação contra a covid-19 não poderá colocar em risco a saúde dos demais empregados

Congresso pressiona por auxílio emergencial, mas também sinaliza pauta econômica

Líder do governo na Câmara afirmou que já existe um acordo entre Bolsonaro, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para a criação de um novo auxílio emergencial

Tereza Cristina no Itamaraty? Ministério da Agricultura entra na mira do Centrão

O movimento atendaria a dois objetivos: substituir o chanceler Ernesto Araújo e liberar a Agricultura para indicações de parlamentares

STJ julga nesta terça recursos de Flávio Bolsonaro no caso da “rachadinha” na Alerj

Flávio Bolsonaro, o ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 15 pessoas foram denunciadas pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita

No Rio, internação por covid-19 cai 44%; rede privada também sente o freio

No estado, a taxa atual de ocupação de enfermaria é de 43,3%, e, nas UTIs, que estiveram próximas do esgotamento, de 58,7%

O futuro de Trump em jogo: julgamento do impeachment começa hoje no Senado

Seria necessário que 17 dos 50 senadores republicanos no Senado apoiassem o impeachment de Trump, o que, até agora, é visto como bastante difícil

Militares proíbem protestos e impõem toque de recolher em Mianmar

Militares tentam conter os protestos contra o golpe de Estado e a prisão da líder Aung San Suu Kyi; veja fotos

Enquanto você desligou....

Qual o segredo de Marte? Hope, missão dos Emirados Árabes, tenta descobrir

O objetivo do país, mais do que explorar o planeta vermelho, é obter o máximo de conhecimento sobre a atmosfera marciana

Antes parceira, a Intel quer provar que chip da Apple não é tão bom assim

A Intel era a fornecedora de processadores para os computadores da empresa da maçã até 2020. Agora, a Apple produz seus próprios chips

Agenda

No Brasil, será divulgado o IPCA de janeiro. A expectativa é de uma alta mensal de 0,31% e anual de 4,61%. Mas os números podem ser ainda maiores, tendo em vista que o mercado não acerta as projeções desde o IPCA de julho. Em todas as outras divulgações, a inflação foi subestimada.

Já nos Estados Unidos, será divulgada a Perspectiva Energética de Curto Prazo da EIA (STEO), que apresenta mensalmente previsões de consumo, oferta, negociação e preços de todos os principais tipos de combustíveis até o fim do próximo ano civil.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.