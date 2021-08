Reformas na Câmara; empresário de ivermectina na CPI e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Inflação nos EUA, série de balanços com Oi e Inter e o que move o mercado

Bolsas internacionais operam de forma mista à espera de índice de preços dos EUA

Câmara pode votar reformas eleitoral e do IR nesta quarta-feira

Está na pauta o texto que prevê a volta das coligações partidárias ou a adoção do chamado "distritão"; plenário deverá escolher a melhor opção

CPI ouve empresário que vendeu 1.105% a mais de ivermectina na pandemia

Documentos enviados à CPI mostram que as vendas do medicamento do "kit covid" subiram de 24,6 milhões de comprimidos em 2019 para 297,5 milhões em 2020

O brasileiro está mais alerta sobre fake news — mas ficou paranoico

Oito em cada dez brasileiros dizem que notícias falsas são um problema grave. Quase nenhuma instituição escapou da onda de desconfiança

Startup que quer ser “Gympass da educação” capta R$ 1,2 milhão

A Education Journey, que oferece um marketplace de cursos e programas de formação, foi investida pelos fundos Latitud Fund, Norte Capital e SaasHolic

Fintechs avançam e incentivam bancos a pensar ‘fora da caixa’, diz Moody’s

Open banking é um marco para o sistema brasileiro, abre infinitas possibilidades aos clientes e exige atenção ao risco cibernético

Samsung deve apostar em smartphone com tela dobrável para manter liderança

A empresa sul-coreana tem evento de apresentação de novos celulares hoje. Os aparelhos devem ser os principais rivais da linha iPhone 13, da Apple, que deve ser revelada no mês que vem

Via divulgará 1º resultado após mudar marca e quer crescimento multicanal

A varejista Via, ex-Via Varejo, divulga os resultados do segundo semestre nesta quarta-feira, 11. Companhia fala de expansão no digital e na quantidade de lojas físicas

NotreDame Intermédica tem prejuízo de R$ 48 milhões no 2º trimestre

Resultado reflete forte alta das despesas com procedimentos médicos, que haviam sido represados durante os períodos de isolamento para conter a pandemia

Grupo Norton compra Avast por mais de US$ 8 bilhões

O novo grupo de segurança cibernética terá mais de 500 milhões de clientes em todo mundo

Integradora de tecnologia Digibee capta R$ 13,5 mi após forte crescimento

Em 12 meses, a empresa viu o número de clientes saltar 57%, enquanto o faturamento foi de 860 mil a 2 milhões de receita mensal recorrente

Nascidos em julho podem sacar 4ª parcela do auxílio emergencial

Os recursos também podem ser transferidos para uma conta-corrente, sem custos para o usuário

Política e mundo

PEC dos Precatórios: Tesouro diz que proposta flexibiliza regra de ouro

Proposta permite que o governo obtenha uma autorização antecipada do Congresso para cobrir despesas correntes

Senado dos EUA aprova Orçamento de US $ 3,5 trilhões

Os republicanos criticam o marco orçamentário como um gasto excessivo, que pode impulsionar a inflação e elevar impostos para empresas e pessoas físicas

Uruguai vai abrir fronteiras para turistas vacinados contra covid

A expectativa é de que cerca de 75% da população local esteja completamente imunizada contra a covid até o final do ano

Enquanto você desligou…

Dia do Estudante: 18 cursos e 8 MBAs com 30% de desconto

A promoção é válida por 48 horas para cursos disponíveis na plataforma da Exame Academy. Veja quais são eles e como participar

Dia do estudante: 5 playlists do Spotify e dicas para focar nos estudos

Sabia que você pode programar seu cérebro com suas músicas favoritas? Vejas dicas de foco para estudantes

Com Bari Cucina, chef Marcílio Araújo quer trazer a Itália para São Paulo

Inspirado no Grotta Palazzese, famoso restaurante italiano que fica dentro de uma caverna, o novo empreendimento paulistano de R$ 4,5 milhões é inaugurado hoje

Agenda

Nesta quarta-feira (11), o Banco Central vai divulgar a ata da reunião do Copom, aquela que teve como resultado a elevação da taxa em 1 ponto, a 5,25% ao ano. O país também divulga as vendas no varejo no mês de junho e na atualização anual, ou seja, de janeiro até junho. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Nos Estados Unidos, o principal dado a ser divulgado é o núcleo do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de julho. Ele mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia, e é uma forma de analisar a inflação do país. Como acontece toda semana, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Frase do dia

“Ganhar não é tudo, mas querer ganhar é” – Vince Lombardi.

Abertura de mercado

Exame Flash