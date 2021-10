Relatório final da CPI da Covid; balanço da Tesla e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Risco fiscal, balanço nos EUA, produção da Petro e o que move os mercados

Bolsas internacionais operam em alta, com resultados corporativos ofuscando temores de estagflação

CPI da Covid: Renan apresenta relatório final nesta quarta-feira

Texto prevê indiciamento de Bolsonaro e deve ser votado pelo colegiado na próxima semana

Tesla anunciará resultados do melhor trimestre de vendas na história

Empresa de carros elétricos contornou a falta de semicondutores que paralisou empresas rivais e está prestes a inaugurar duas nova fábricas

Fintech das fintechs, Hash recebe aporte de R$ 235 milhões

Com rodada liderada pelos fundos QED Investors e Kaszek, a empresa de infraestrutura de pagamentos projeta triplicar o volume transacionado em 2022

Inventa: mercado digital dos pequenos varejistas capta R$ 30 mi

Startup fundada em 2021 oferece uma plataforma digital para que pequenos e médios negócios façam compras no atacado

iPhone 13 Pro: nova geração tem melhora significativa de câmera e bateria

Software da câmera permite processamento otimizado de imagens e bateria pode durar até 48 horas

Fundação Gates investe US$ 120 milhões em medicamento contra a covid

O dinheiro investido pela Fundação Gates será usado para promover a produção de genéricos do medicamento

Qual profissão não faz reunião? Especialistas em carreira dão sugestões

Não aguenta mais reuniões? Confira o que especialistas têm a dizer sobre a utilidade e frequência de reuniões em diversas carreiras

Plantação de soja no Brasil ocupa área maior que a Itália, diz estudo

Imagens de satélite analisadas por pesquisadores do MapBiomas revelam expansão da produção agrícola no país, sobretudo na sensível região do Cerrado brasileiro, que vê sua vegetação nativa ameaçada

Política e mundo

Ex-ministro da Fazenda vê ‘trapalhada administrativa’ no Auxílio Brasil

Estratégia para fugir da principal âncora fiscal gear desconfiança no mercado. Especialistas veem mais inflação e dólar mais alto

Privatização dos Correios volta a ser discutida no Senado nesta quarta

Audiência pública é realizada pela manhã com presença do ministro Fábio Faria, das comunicações, e senadores. Desestatização da Ceasaminas cumpre mais uma etapa e segue para TCU

Alesp aprova reforma administrativa com bônus por desempenho

Parlamentares de oposição afirmam que os termos para a concessão da bonificação são vagos e podem ser politizados dentro da administração do Estado

STJ afasta governador do Tocantins por suspeita de esquema de corrupção

Policiais federais também cumprem busca e apreensão em seus endereços

Reino Unido faz parceria com Bill Gates para em tecnologia verde

De acordo com o governo britânico, a parceria entre Boris Johnson e Bill Gates deve garantir 200 milhões de libras em investimentos

Rússia tem novo recorde de mortes por covid-19 e estuda novas medidas

Nos últimos dias, a Rússia bateu diversas recordes, em um contexto de aceleração epidêmica favorecida por uma campanha de vacinação lenta

Enquanto você desligou…

Quem é você em Round 6? Veja o perfil financeiro dos personagens da série

Boa parte dos problemas enfrentados pelos personagens tem a ver com comportamentos problemáticos relacionados ao dinheiro

Proibida de beber, Rainha conta com passagem secreta para bar em Londres

Essa não seria a primeira passagem secreta em uma residência da família real britânica, cujas instalações são cheia de caminhos não-oficiais

Clipes são como imóveis? Entenda a carreira milionária de Luísa Sonza

Sendo sua própria marca, seu próprio produto e sua própria investidora, cantora contou à EXAME Casual como administra sua carreira milionária para que ela siga crescendo

Agenda

Na Zona do Euro acontece a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Frase do dia

“Normalmente as oportunidades estão disfarçadas de trabalho duro, é por isso que a maioria das pessoas não as reconhecem” -- Ann Landers.

Abertura de mercado

Exame Flash