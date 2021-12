Reunião dos governadores; eventos para empreendedores e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira, 23, para começar o dia bem informado:

As mais quentes do dia

PMIs, Smart Fit, MRV, BR Properties e o que mais move o mercado

Bolsas avançam, apesar de dados abaixo das estimativas; mercado aguarda discurso de Powell, nesta semana

A nova aposta da Amazon: o mercado de podcasts

Entenda o que está por trás da série de investimentos da gigante do varejo americana em produtoras de conteúdo de áudio

Governadores de 24 estados se reúnem pela democracia e pelo meio ambiente

Maior encontro de chefes de executivos estaduais desde maio de 2019, a proposta partiu de João Doria (PSDB), de São Paulo, e de Wellington Dias (PT), do Piauí. Três governadores não devem participar

Dez partidos se manifestam contra pedido de impeachment de Moraes

PDT, PSB, Cidadania, PCdoB, PV, Rede, PT, DEM, MDB e PSDB destacaram também que as crises econômica e sanitária causadas pela pandemia da Covid-19 são os reais problemas do país

Reformas administrativa e tributária devem avançar nesta semana

Novos pareceres devem ser apresentados aos parlamentares nos próximos dias, em busca de consenso para votação no plenário

Carrefour: mais barata, marca própria cresce na pandemia

Com diminuição do poder de consumo do brasileiro, Carrefour investe em lançamentos de fraldas, produtos para pets e alimentos de marcas próprias, que custam até 30% menos que a líder da categoria

25 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Política e mundo

Brasil perdeu 15% da superfície de água em 30 anos; veja números

Dados, revelados pelo projeto MapBiomas, indica tendência preocupante: obras de represamento criadas para aumentar o acesso a recursos hídricos não compensaram as perdas ocorridas nos cursos d’água naturais

Cidades com imunização contra covid avançada ensaiam volta à antiga rotina

Fernando de Noronha (PE), Alcântara (MA) e Uru (SP) vacinaram com a primeira dose boa parte das suas populações

Cúpula para discutir ocupação russa na Crimeia terá delegação de Biden

Evento em Kiev começa nesta segunda-feira, 23, e terá representantes de 45 países. Encontro deve ter críticas à Rússia por ter anexado território em 2014

China registra um dia sem novos contágios de covid pela 1ª vez em um mês

A China, que controlou a propagação da doença em meados de 2020, registrou desde julho vários casos, apesar das medidas sanitárias estritas em vigor

EUA exige ajuda de companhias aéreas na retirada de civis do Afeganistão

Segundo o Pentágono, 18 aviões farão o transporte dos passageiros de bases americanas no Oriente Médio de volta para casa

Afeganistão: Talibã cerca opositores no vale de Panshir, mas quer negociar

Panshir é conhecido como um reduto de resistência contra o Talibã. A Frente Nacional de Resistência (FNR) é liderada por Ahmad Masud

Enquanto você desligou...

Estágio e trainee: Heineken, Vale, Saint-Gobain e mais empresas com vagas

Procurando uma vaga para iniciar sua carreira? Confira os programas abertos de estágio e trainee em mais de 50 empresas

Brasil tem 26% da população total com imunização completa contra covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo, 22, a 122.830.226, o equivalente a 58,01% da população total

Jogar videogame por 2 horas queima o equivalente a mil abdominais

Estudo revelou que jogadores do sexo masculino queimam, em média, 420 calorias em uma sessão de 2 horas

Os 5 passos pra controlar os gastos pessoais e da empresa

Nathalia Arcuri: Avançar ou não nesses passos depende só de você e eu recomendo fortemente que você dê o primeiro hoje

Abertura de mercado

Exame Flash