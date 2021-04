"Risco Brasília" nas estatais; lote adicional da CoronaVac e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: PIB dos EUA, dados de desemprego e o que mais move o mercado

Mercado americano ensaia mais um pregão negativo, após resultados de Apple e Tesla desagradarem; pode chegar ao sétimo pregão de queda

Com ‘risco-Brasília’, estatais perdem R$ 83 bi em valor; é hora de entrar?

Analistas veem oportunidades para quem busca após fortes desvalorizações, mas alertam para riscos elevados e amplas oscilações

Saúde diz ter até maio para decidir sobre lote adicional da CoronaVac

Após cobrança do Butantan, Ministério da Saúde afirmou que tem exclusividade contratual para a compra das doses da CoronaVac

Diesel sobe mais nas refinarias do que nas distribuidoras

No quarto trimestre do ano passado, o valor cobrado no primeiro elo subiu 16,6%. É mais que o triplo do reajuste nos postos de gasolina, de 4,4%, no mesmo período

Projeto prorroga até junho pagamento do auxílio emergencial, com valor de R$ 600

Texto também estende estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de covid-19

Caixa paga hoje R$ 248 milhões de auxílio emergencial

Recursos vão para 196 mil pessoas após análise de contestações e revisões decorrentes de atualizações de dados governamentais

IPO às escuras: SPACs explodem nos EUA e prometem crescer no Brasil

Carlos Piani, ex-CEO da Equatorial, lidera primeira empresa do ramo voltada ao mercado brasileiro, junto com Bernardo Hees e Rodrigo Xavier

Juros do crédito de imóveis não devem subir em 2021, diz Cristiane Portella

Para economista e presidente da Abecip, taxa média dos financiamentos, de 6,9%, chegou ao equilíbrio

McDonald’s: pandemia não inibe investimentos em tecnologia e novas lojas

Empresa divulga balanço financeiro nesta quinta-feira, 28, e já antecipou alguns resultados da franquia Arcos Dorados

Carro elétrico para todos: a estratégia da GM para o novo consumidor

Em entrevista à EXAME, a montadora reforça a busca constante para acompanhar as mudanças do mercado automotivo global

Política e mundo

Sem retorno do governo, Butantan pode vender lote extra de vacina a outros países

Instituto Butantan cobra do Ministério da Saúde resposta sobre compra de lote adicional de 54 milhões de doses da Coronavac

Bolsonaro: AM não informou fim de oxigênio e governo foi além do que deveria

Apesar da fala de Bolsonaro, o governador do Amazonas se reuniu com Pazuello no dia 6 de janeiro, quando teria comunicado a falta de oxigênio, assim como o pico de contaminações, previsto para o dia 13

Como o Brasil perdeu a chance de garantir vacinas contra a covid-19

Mensagens de WhatsApp mostram falta de interesse do governo na negociação de vacinas e prioridade por cloroquina

MP pede prisão de prefeito e secretária de Saúde de Manaus por “fura-fila”

Desembargador plantonista do estado declinou competência no caso para a Justiça Federal e mérito do pedido ainda não foi avaliado; político fala em medidas "arbitrárias e ilegais"

À espera do novo pacote: três cenários para a economia americana em 2021

PIB do país perdeu força no último trimestre de 2020. Retomada dependerá da aprovação do plano antipandemia de Biden e do sucesso das vacinas

Enquanto você desligou…

TikTok, que nada: para Zuckerberg, a Apple é a maior concorrente do Facebook

Para Zuckerberg, que não poupa críticas sobre as decisões da maçã, a companhia criada por Steve Jobs está "enganando" os usuários

De WhatsApp a vazamentos de CPF: proteger dados nunca foi tão importante

Nesta quinta comemora-se o Dia Mundial da Privacidade; preocupação das gigantes de tecnologia com a privacidade dos usuários pode estar diretamente ligada a um fator econômico

WhatsApp fica mais seguro no computador com autenticação biométrica

O aplicativo tornará mais difícil a vida de bisbilhoteiros e suas mensagens devem ficar mais seguras

Tesla anuncia primeiro anual de sua história

Mesmo diante da gerada pela pandemia de covid-19, a montadora de Elon Musk conseguiu lucrar em meio ao crescimento da demanda por carros elétricos

GameStop: como um grupo do Reddit fez Wall Street perder US$ 1,6 bi em um dia

Compras em massa de de uma varejista de jogos a partir de um fórum na internet causaram prejuízo a investidores tradicionais

Inovação será a chave para que mercado de carbono ande em paralelo a outros setores, diz Bill Gates

Em Davos, empresário ressalta a importância do setor privado para escalar um mercado voluntário global de carbono

Apple desbanca projeções e tem receita recorde de US$ 111 bilhões no 4º trimestre

Avaliada em quase 2,4 trilhões de dólares, a fabricante do iPhone viu seu faturamento disparar 21% no último trimestre de 2020

Agenda

Nesta quinta-feira (28), os Estados Unidos divulgam o PIB do 4º trimestre de 2020 e o acumulado do ano. O índice é um dos principais da economia e indica o crescimento econômico do país no período. O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. Além disso, também será publicado o índice de venda de casas novas.

No Brasil, será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada. Também será divulgado o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) referente ao mês de janeiro, popularmente chamado de "inflação do aluguel".

Frase do dia

“Se você quiser se levantar, levante outra pessoa” – Booker T. Washington.

Exame Flash

