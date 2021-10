Risco fiscal, balanço nos EUA, produção da Petro e o que move os mercados

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

As bolsas internacionais operam em alta nesta quarta-feira, 20, com os bons resultados da temporada de balanços nos Estados Unidos amenizando os temores de estagflação – movimento que combina inflação alta com crescimento estagnado.

Um dos destaques da noite de ontem foi o balanço da Netflix, que surpreendeu o mercado com um 83% maior no terceiro trimestre de 2021, que chegou a 1,44 bilhão de dólares. O valor corresponde a 3,19 dólares por ação, bem acima dos 2,56 dólares esperados.

Para hoje, o destaque deve ficar com os papéis da Tesla, montadora comandada por Elon Musk, que irá anunciar os resultados de um trimestre marcado por seu maior recorde de vendas.

Impulsionados pelos resultados corporativos, os índices futuros do S&P 500, Nasdaq e Dow Jones sobem nesta manhã, dando continuidade à tendência de alta que já dura cinco dias consecutivos. Na Europa, os índices operam mistos, com o STOXX 600 em leve alta no aguardo de uma bateria de balanços, que inclui nomes como Carrefour e Nestlé.

Risco fiscal

Por aqui a temporada de balanços começa na sexta-feira, 22. Enquanto isso, o mercado continua focado no cenário macroeconômico, que sofreu um forte abalo na tarde de ontem causado pelo temor de que o programa social ‘Auxílio Brasil’ seja uma ameaça ao equilíbrio fiscal do País.

O recuou 3,3% na véspera e o dólar encostou em 5,6 reais após o jornal Estado de S.Paulo anunciar que o pagamento médio do auxílio seria de 400 reais, com 100 desses reais ficando de fora do teto de gastos. Se fosse aprovado desta forma, o valor ‘extrateto’ ficaria em torno de 30 bilhões de reais.

Após a repercussão negativa, o Ministério da Cidadania cancelou o evento de lançamento do Auxílio Brasil, que ocorreria às 17h, sem especificar uma nova data para anúncio do programa. A sessão de votação da PEC dos Precatórios, que aconteceria nesta terça-feira 19, também foi cancelada, e terminou adiada para quarta-feira, 20, às 14h. O assunto é outro ponto de atenção no cenário fiscal brasileiro.

CPI da covid

Investidores também ficam de olho no relatório final da CPI da covid, que será apresentado hoje. O documento deve pedir o indiciamento de pessoas supostamente envolvidas em crimes na gestão da pandemia de covid-19, inclusive do presidente Jair Bolsonaro. A votação está prevista para a próxima terça-feira, 26.

Olhos voltados para a Petrobras

No campo das , as atenções do mercado estarão voltadas para a Petrobras (PETR3/PETR4), que divulga, nesta quarta-feira, seu relatório de produção e vendas do terceiro trimestre de 2021 após o fechamento dos mercados. O balanço completo da estatal será divulgado dia 28 de outubro.

Eletrobras a caminho da privatização

Na noite de ontem, o governo aprovou a modelagem da privatização da Eletrobras (ELET3/ELET6), em mais um passo para a desestatização da companhia. A capitalização da empresa será feita pela venda de ações ordinárias na de valores, de forma a diluir a participação da União, que deixará de ser acionista majoritária. A expectativa é de que a capitalização seja consolidada no primeiro trimestre de 2022.