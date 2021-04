São Paulo na fase roxa?; 1º discurso de Lula após decisão de Fachin e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: PEC Emergencial, Lula, falta de vacinas e o que mais move o mercado

Proposta que prevê medidas para controle de gastos e abre espaço para auxílio deve ser votada em segundo turno nesta quarta

São Paulo estuda decretar fase roxa contra pandemia. Veja o que funciona

Medida restringe horário de funcionamento de supermercados e proíbe igrejas e eventos esportivos

Dólar a R$ 5,80: como proteger o portfólio da alta da moeda americana

Ativos com exposição cambial podem estar caros com alta da moeda americana; especialistas divergem sobre se é recomendado ou não neste momento

Com suspeição de Moro travada no STF, Lula fala pela primeira vez hoje

Em primeira declaração após anulação de suas condenações, Lula deve acenar a apoiadores, mas também intensificar as críticas contra a gestão Bolsonaro

Variante britânica da covid-19 tem mortalidade muito mais alta, diz estudo

A variante B.1.1.7 tem 23 mutações em seu código genético e algumas destas a tornaram muito mais capaz de se disseminar

Índice de blue-chips da China fecha em alta

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,66%

O alerta da Falconi sobre a falta de inovação no Brasil

Novo estudo da consultoria de gestão mostra que a maioria das empresas investe pouco em inovação e tem resultados limitados

CVM alerta: está de olho em fundos com risco além do previsto

Autarquia alerta para o uso de estratégias que fogem do próprio perfil do fundo e para o uso de ferramentas que driblem os limites de exposição do patrimônio a ativos de risco

Hotmart investe na startup SkillHub, de educação corporativa

A empresa, fundada em 2020, conecta funcionários de companhias clientes com cursos e conteúdos que podem ajudá-los em suas carreiras

Aposta dos investidores de tecnologia, Sinqia divulga resultados hoje

Com a nova estratégia de aquisições da companhia, analistas acreditam que ela pode dobrar de tamanho nos próximos três ou quatro anos

Fenômeno dos jogos, Roblox abre capital nesta quarta-feira – mas sem IPO

Entrada no mercado de capitais vai ocorrer por meio de listagem direta, mesmo procedimento já utilizado por empresas como Spotify e Slack

Política e mundo

Ministério da Saúde distribui mais 2,6 milhões de doses da CoronaVac

Distribuição das doses de Coronavac aos estados deve ser concluída nesta quarta-feira (10)

IGP-M: inflação do aluguel tem alta de 1,95% na 1ª prévia de março

O índice acumula alta de 7,21% no ano e aumento de 29,83% em 12 meses

Kátia Abreu defende Exército na rua para cumprir lockdown

Senadora acredita que, com o Exército na rua, a população entenderia a gravidade da provocada pela pandemia de covid-19

Suspeição de Moro: entenda o julgamento da Segunda Turma e os próximos passos no STF

Placar na Segunda Turma está empatado. Dois ministros já haviam votado contra o recurso do ex-presidente, mas podem votar novamente

Eleições 2022: Bolsonaro e Lula vão esmagar o centro fragmentado, dizem especialistas

Partidos que não querem nem PT nem Bolsonaro precisarão se unir em chapa única se quiserem ir para segundo turno na eleição presidencial, dizem analistas

China: preços ao produtor sobem em fevereiro no ritmo mais forte desde 2018

Enquanto isso, o índice de preços ao consumidor chinês teve queda anual de 0,2% em fevereiro

Vacinação avançada no Chile dá fôlego até a presidente impopular

O índice de aprovação do presidente Sebastián Piñera aumentou de 6% para até 20%, e o país está cada vez mais satisfeito com o executivo no comando

Enquanto você desligou…

Número de mulheres no "c-level" aumenta, mas ritmo é lento; veja gráficos

Neste dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e as diferenças entre homens e mulheres nas empresas voltaram à tona, apesar das conquistas serem reconhecidas

Com UTIs em colapso, Brasil tem pior registro de mortes por covid-19 em 24h

De acordo com dados do Ministério da Saúde, país teve 1.972 confirmações de vítimas da doença no período de um dia

Brasil tem 25 capitais com ocupação de UTIs igual ou acima de 80%

A situação é especialmente grave em 16 capitais, entre elas Brasília e Rio de Janeiro, onde os porcentuais ultrapassam os 90%

Governo decide parar de enviar vacinas extras a estados mais afetados

Desde janeiro o Ministério da Saúde vinha reservando 5% do total das unidades de imunizantes recebidas para reforçar locais em maior crise, como o Amazonas



Agenda

Nos Estados Unidos, ocorre a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O índice calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação no país. Já a atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing será divulgada pelo Energy Information Administration.

Frase do dia

“Um dia é preciso parar de sonhar, tirar os planos da gaveta e, de algum modo, começar” — Amyr Klink.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.