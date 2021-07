Saúde demite acusado de corrupção; 2º lote do IR e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Desemprego, 'vacinagate', BR Distribuidora e o que mais move o mercado

Variante da covid-19 derruba bolsas internacionais e alimenta alta do dólar; no Brasil, suposta corrupção no governo de Jair Bolsonaro entra no radar

Receita paga 2º lote do Imposto de Renda 2021 nesta quarta-feira

O pagamento será feito para 4.222.986 contribuintes totalizando 6 bilhões de reais

Saúde demite diretor acusado de pedir propina na compra de vacinas

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, um representante de uma vendedora de vacinas contra covid-19 teria recebido um pedido de propina de US$ 1 por dose da vacina Astrazeneca

CPI vai convocar vendedor de vacinas que teria recebido pedido de propina

Senadores apresentaram requerimento para convocação de representante da empresa Davati Medical Supply, após denúncia de cobrança de propina no Ministério da Saúde

Após não comparecer, Wizard será ouvido pela CPI da Covid-19 nesta quarta

O empresário é apontado como integrante do “gabinete paralelo” de aconselhamento ao presidente Bolsonaro no enfrentamento à pandemia

Deputados querem apresentar contraproposta à fase 2 da reforma tributária

Insatisfeitos com o texto do governo, parlamentares já estudam emendas com sugestões de mudança e a possibilidade de um texto alternativo

Brasileiro assume hoje presidência mundial da gigante Qualcomm

Chegada de Cristiano Amon acontece em momento de alta competitividade no mercado e de aquecimento do setor de smartphones, em que a Qualcomm é participante fundamental

Corona (a cerveja) avança em vendas e na agenda ESG

Nem o fechamento dos bares foi capaz de aplacar a sede dos consumidores, e a cerveja vendeu mais do que a expectativa

Consumo da classe C e D está se recuperando, diz CEO da Superdigital

Em maio consumo cresceu 8%. O crescimento mais robusto foi registrado no Norte (14%) e no Sudeste (10%).

Ex-líder mundial em investimentos ESG alerta para bolha 'sustentável'

Eiji Hirano comandou o conselho do Fundo de Investimento de Pensões do Governo do Japão, referência mundial em investimentos ESG

Pesquisa do Twitter aponta o que o brasileiro mais compra online

Estudo mostra também quais categorias têm mais confiança e o que faz o cliente preferir a compra online

Política e mundo

PGR vai aguardar fim da CPI para decidir sobre investigação de Bolsonaro

Medeiros aponta que seria "por demais extraordinário" o Ministério Público saltar de uma notícia-crime a uma ação penal sem ao menos uma investigação

Limite para declaração simplificada eleva IR para 6,8 mi de contribuintes

Estudo da FGV conclui que reforma deve elevar carga tributária, mas reconhece avanços na distribuição de renda. Ex-secretário da Receita chama proposta de 'eleitoreira'

PIB do Reino Unido registra queda de 1,6% no primeiro trimestre

Os setores com as quedas mais expressivas foram serviços e bens manufaturados

Enquanto você desligou…

Documentário sobre Chorão estreia na TV em formato de série

O material passa pela infância e a adolescência do músico, os problemas familiares, a paixão pelo skate, a descoberta do rock, o amor pela ex-mulher e a banda Charlie Brown Jr.

Gustavo Scarpa: meia do Palmeiras conta como ler tanto e indica favoritos

Jogador fez sucesso no Instagram ao publicar críticas dos mais de 90 títulos que leu após trocar as redes sociais pelos livros: "entendi que eu não tinha proveito nenhum em ficar rolando um feed"

Magazine Luiza chega ao Rio com Anitta como garota-propaganda

As primeiras 23 unidades serão inauguradas em julho. Empresa se ofereceu para financiar reforma de ônibus do BRT

Agenda

Nesta quarta-feira (30), no Brasil será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Na Zona do Euro acontece a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de junho, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

