Selic em 7,75%?; PEC dos Precatórios na Câmara e tudo para ler hoje

Decisão do Copom, taxa de desemprego, Santander e o que move o mercado

Mercado espera por um alta de juros mais intensa do que a sinalizada na ata da última reunião de política monetária do BC

Mercado de indica aposta majoritária de alta de 1,50 p.p. da

O posicionamento no mercado de opções indica 49% de probabilidade de aumento do juro para 7,75% ano, conforme dados de fechamento da véspera

Copom: aumenta expectativa de alta para Selic após surpresa com inflação

Mercado espera alta de 150 pontos-base na taxa básica de juros considerando avanço do IPCA e manobra no teto de gastos

Copom e PEC dos Precatórios movimentam Brasília nesta quarta-feira

Câmara pode votar PEC dos Precatórios, com mudança no teto de gastos, no mesmo dia em que o Copom deve aumentar a Selic

Hora de comprar? JPMorgan acredita que deve voltar a subir

Estrategista acredita que o mercado está oferecendo um ponto de entrada interessante após acumular forte queda no ano

BofA corta previsão para o Ibovespa de 130 mil para 120 mil pontos

Selic mais elevada e aumento do risco fiscal levam banco a cortar recomendação para brasileira

Como a nova fábrica da Superbac quer fermentar a biotecnologia no Brasil

Após 100 milhões de reais em um complexo de pesquisa e produção no Paraná, a empresa que fabrica bactérias mira um faturamento de 1 bilhão de reais já em 2023

Fintech: Vixtra, para pequeno importador, nasce com aporte de R$ 35 mi

Funding para financiar pequeno importador, para 2022, virá de FIDC de até R$ 100 milhões em fase de estruturação

Startup de segurança Civi conquista Canary e fundadores do Nubank e iFood

Aplicativo da empresa informa aos usuários sobre crimes, acidentes e outros incidentes que podem mudar o cotidiano do seu bairro ou cidade

Americanas cria centros de distribuição e reforça entrega em até meia hora

Modelo é usado em itens como alimentos, bebidas e higiene. Empresa abre três centros de distribuição até o fim do ano e quer usar lojas para retirada de produtos

Santander tem de R$ 4,34 bilhões no 3º trimestre

Lucro líquido gerencial registrou alta de 12,5% em um ano e de 4,1% em um trimestre

Lucro líquido da Weg avança 26% no 3º trimestre

A receita operacional líquida cresceu 29,1%, para 6,2 bilhões de reais

Movida vive momento promissor no mercado brasileiro

Empresa vem de período com alta demanda, com baixa oferta de carros 0 km e alta demanda

Senado decide hoje se Fundo Amazônia sairá do papel

Há três anos sem receber novos recursos de países europeus, Fundo tem chances de ser oficializado em Comissão desta quarta-feira

Câmara de São Paulo confirma reajuste para cargos de confiança

Quando o projeto aprovado ontem virar lei municipal, o teto salarial do funcionário comissionado passará de R$ 5,5 mil para R$ 10,8 mil

Filme "Duna: Parte Dois" recebe sinal verde da Warner Bros para produção

Villeneuve sempre disse que considerava fazer um segundo filme, mas a Warner Bros não havia se comprometido com o projeto antes desta terça

Sítio arqueológico tem detalhes revelados com 'visão' de carros autônomos

Localizado no México, a região habitada pelo povo olmeca pode ser detalhada por um mapeamento de Lidar, o 'radar' dos carros sem motoristas

Elon Musk fica US$ 36,2 bilhões mais rico em um único dia

Após bater o recorde de enriquecimento em um único dia, Musk agora tem quase US$ 100 bilhões a mais do que o segundo mais rico do mundo, Jeff Bezos

Nasa pode ter descoberto primeiro planeta fora de nossa galáxia

Até agora, todo exoplaneta ou possível exoplaneta que foi encontrado estava na Via Láctea, ou seja, quase todos eles estão a menos de 3.000 anos-luz da Terra

Uso da vírgula: entenda a principal regra para não errar

Professor de português mostra uma prática para não cometer um dos erros mais simples na hora de usar a vírgula

Nesta quarta-feira (27), no Brasil será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada. Também no Brasil, ocorre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai definir o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a Selic. A taxa está está em 6,25% ao ano, e as projeções apontam para mais uma alta definida hoje pelo Banco Central.

Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

