Semana terá resultados de Vale, Ambev e Santander e IPO de TC e Armac

A B3 terá uma semana cheia, com a temporada de resultados do segundo trimestre pegando embalo e precificações de IPOs e estreias de ao menos sete companhias ao longo dos próximos dias: Armac, TC (ex-TradersClub), Brisanet, Unifique, Clearsale, AgroGalaxy e Livetech.

A Vale (VALE3) divulga na quarta-feira, 28, seu resultado do segundo trimestre depois de ter frustrado a estimativa de analistas com a produção de minério de ferro e descontinuado o guidance de sua produção de níquel na última semana. Outras companhias, como Gol (GOLL4), TIM Brasil (TIMS3), Santander Brasil (SANB11) e GPA (PCAR3), também anunciarão os dados nesta semana.

Acompanhe abaixo movimentação no mercado corporativo:

Segunda-feira, 26 de julho : Estreia prevista das da AgroGalaxy (AGXY3) e da Livetech da Bahia (LVTC3) na B3

: Estreia prevista das da AgroGalaxy (AGXY3) e da Livetech da Bahia (LVTC3) na B3 Definição de por ação em IPO da Armac e do TC (ex-TradersClub)

TIM Brasil e EDP Energias do Brasil divulgam resultados trimestrais

Terça-feira, 27 de julho : Definição de preço por ação em IPO da Brisanet

: Definição de preço por ação em IPO da Brisanet Estreia prevista das ações da Unifique na B3

Carrefour Brasil, Vamos, CSN, Unidas, CSN Mineração, Assaí e Vivo informam resultados trimestrais

Quarta-feira, 28 de julho: Definição de preço por ação em IPO da Clearsale

Definição de preço por ação em IPO da Clearsale Estreia prevista das ações da Armac e do Traders Club

Vale, Santander Brasil, Weg, Multiplan, Duratex, GPA, Movida e Odontoprev divulgam resultados trimestrais

Quinta-feira, 29 de julho : Estreia prevista das ações da Brisanet na B3

: Estreia prevista das ações da Brisanet na B3 Ambev, Gol, EcoRodovias, Localiza, CTEEP, Fleury e Cesp informam resultados trimestrais

Sexta-feira, 30 de julho : Estreia prevista das ações da Clearsale na B3

: Estreia prevista das ações da Clearsale na B3 Alpargatas e Usiminas divulgam desempenho no trimestre

Quer saber quais as ações mais promissoras da ? Conte com a assessoria do maior banco de investimentos da América Latina

Veja outros destaques corporativos:

O plano da JSL depois da Tegma

Depois de ter sua proposta de combinação de negócios rejeitada pela Tegma (TGMA3), a questão é saber quais serão os próximos passos da JSL. A empresa disse que o setor de logística no Brasil oferece inúmeras oportunidades e que “continuará executando sua agenda de aquisições”, parte delas já em processo de negociação.

Acordo da Samarco em aberto

Os acordos de indenização da Samarco pelo acidente na barragem de Mariana ainda estão sem definição de valores finais. Uma carta de premissas, assinada em junho, previa conclusão das negociações em quatro meses. Qualquer valor deverá ter como parâmetro a ação civil ajuizada em 2 de maio de 2016, disse o Ministério Público Federal. Nela, a reparação preliminar foi estimada em R$ 155 bilhões.

Gerdau e Shell juntas em energia solar

A Shell pode fazer sua primeira incursão na área de energia solar no Brasil. A companhia assinou um acordo com a Gerdau que poderá resultar na formação de uma joint venture para implantar um parque solar. Parte da energia gerada será fornecida às siderúrgcas da Gerdau e parte comercializada no mercado livre.

Viveo retoma IPO?

A distribuidora de equipamentos médicos e medicamentos Viveo, controlada pelo DNA Capital, retomou os planos para realizar sua oferta pública inicial de ações, segundo pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Bloomberg. A companhia avalia relançar a oferta em agosto ou setembro, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a informação não é pública.