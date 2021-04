Siderúrgicas afundam até 8%; Unidas cai 6% e Localiza 4% com temor sobre fusão

O fechou em queda de 2,54% nesta sexta-feira, 15, com investidores avaliando a possibilidade do pacote de estímulo anunciado pelo presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden, de 1,9 trilhão de dólares, ser diluído pela oposição no Congresso americano. Além disso, medidas de restrições para tentar frear o avanço da covid-19 e suas variantes pelo mundo também preocupam, enquanto, por aqui, o colapso no sistema de saúde em Manaus adicionou um tom de cautela.

Com o aumento da aversão ao risco, as siderúrgicas caíram até 8,10%, com CSN (CSNA3) puxando as perdas do índice. A Unidas figurou como a segunda maior queda, com desvalorização de 5,94%, com notícia de que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pode barrar a fusão da empresa com a Localiza (RENT3), que caiu 4,36%.

Em pontos, as da Vale (VALE3), que recuaram 4,35% mesmo em dia de alta do minério, Petrobras (PETR4), que acompanhou a queda do petróleo, e Itaú (ITUB4) apareceram entre as principais contribuições negativas.

Do outro lado, somente 18 das 81 ações do Ibovespa encerraram em alta. Na liderança, apareceram as ações da B2W (BTOW3), com ganhos de 5,11%, seguidas por Suzano (SUZB3), com alta de 2,50% com o avanço dos preços da celulose, e Rumo (RAIL3), que subiu 2,27%.