Sinal de alerta? Brasil está perdendo espaço na carteira dos estrangeiros

Nesta semana dois grandes bancos internacionais divulgaram relatórios com perspectivas menos otimistas para o mercado brasileiro. Um deles foi o JPMorgan, que reduziu a exposição a brasileiras em sua carteira para América Latina; e outro foi o Bank of America, que mostrou, em levantamento com gestores de recursos do continente, uma forte contração neste mês no número de investidores com expectativa positiva para o Brasil.

Em ambos os casos, eles apontaram preocupações com a questão fiscal brasileira e o "barulho" político entre os principais riscos para o país. Na revisão do JPMorgan, os estrategistas do banco citaram também desconforto com a dinâmica da inflação.

“No começo do ano, o mercado trabalhava com um cenário de reformas, mas já estamos em março e praticamente nada aconteceu. Tivemos discussões de volta do populismo na condução da política pública. Tudo isso vai minando muito a confiança do investidor. E, agora, somado com a discussão global de aumento de juros, que penaliza as economias mais fragilizadas, isso vai criando quase que uma tempestade perfeita”, comenta Bruno Lima, analista-chefe da EXAME Invest Pro.

A perda de apetite do estrangeiro com o Brasil pode ser observado no desempenho do índice MSCI Emerging Markets, voltado para mercados emergentes, e do EWZ, o ETF que representa o dolarizado na de Nova York: enquanto o primeiro sobe 4,5% em 2021, o segundo cai quase 10%. Em reais, o Ibovespa acumula baixa de 4,2% no ano.

“Claramente existe uma distinção entre o mundo emergente e o Brasil. O país vem perdendo a confiança porque as reformas não saem, a atividade não retoma e a discussão do Orçamento vai engargalando”, diz Lima.

“Vamos entrar no ciclo de alta de juros pelos motivos errados. Temos uma moeda que tenta ser usada como válvula de escape para gerar algum crescimento, mas isso pressiona os preços de matérias-primas, a cadeia local, o que gera inflação, porque as reformas, que poderiam ancorar as expectativas, não saem do papel.”

Tal cenário tem deixado os investidores menos animados com o mercado local. Os estrategistas do JPMorgan até reconhecem, em relatório, que o mercado brasileiro está relativamente barato e que, uma vez que a vacinação aumente, pode haver uma melhora no desempenho dos ativos.