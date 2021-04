Sinal de alerta: mercado deve ficar atento a excesso de risco, diz Attuch

Nesta semana, alguns dos maiores bancos do mundo sofreram perdas gigantescas que podem chegar a 10 bilhões de dólares. O motivo? As instituições emprestaram dinheiro para a firma de investimentos privada Archegos Capital Management, que desmoronou após tomar mais risco do que deveria.

Quer mudar de carreira e não sabe por onde começar? Conheça as Jornadas de Finanças e Negócios

“Foi um episódio de excesso de risco, no qual os bancos que estavam dando alavancagem para esse fundo poderiam ter prestado mais atenção”, afirma o CEO da Ohmresearch, Roberto Attuch, que tem mais de 25 anos de experiência na área de pesquisa de em bancos estrangeiros.

Até o momento, os maiores afetados foram Credit Suisse e Nomura. O banco suíço pode perder entre 3 e 4 bilhões de dólares com o episódio, e suas ações desabaram 18,52% na desde segunda-feira, 29. O prejuízo do japonês Nomura ronda 2 bilhões de dólares, e os papéis do banco acumulam queda de 20,6% nesta semana.

A Archegos operava com alavancagem, ou seja, tomava capital emprestado para . Segundo Attuch, a prática é comum e não é um problema em si mesma, desde que o nível de risco seja condizente com a estrutura e a tolerância da empresa. Mas não parece ter sido esse o caso.

A empresa não conseguiu atender à chamada de margem de algumas de suas operações, levando à liquidação antecipada de posições em mais de 20 bilhões de dólares em ações de empresas como a Viacom e a Baidu.