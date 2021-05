Small caps: carteira da EXAME Invest Pro tem alta de 7,6% em abril

A carteira Seleção Small Caps da EXAME Invest Pro teve uma alta de 7,6% no mês de abril, acima do 1,94% do . A variação positiva ficou acima também do SMAL11 (Índice de Small Caps) da B3, que subiu 4,3%.

A carteira Seleção Samll Caps já se valorizou 18,5% desde seu início em 29 de outubro de 2020, contra 27,5% do índice SMAL11.

O ativo da carteira que mais se destacou foi a Wiz (WIZS3) com variação positiva de 52,7%. Mesmo com um ótimo desempenho, a empresa foi retirada da cesta para o mês de maio e trocada por outra, que também é do ramo de tecnologia e soluções.

A Wiz havia entrado na carteira de Small Caps da EXAME Invest Pro em abril. Os analistas tinham como tese "explorar a grande assimetria de preços vistos". De acordo com o relatório do mês de maio, da casa de análises da EXAME, a Wiz é uma empresa em constante evolução e as estratégias da EXAME Invest Pro em relação aos seus papéis, que, segundo os analistas, estão bem precificados no momento, podem mudar.

A Wiz, aliás, era a única empresa de soluções e tecnologia da carteira Seleção Small Caps, que está dividida entre companhias dos seguintes setores:

Financeiro;

Logística;

Construção civil;

Bens de capital;

Varejo alimentar;

Varejo vestuário;

Educação;

Varejo farmacêutico;

Lajes corporativas;

Utilidade pública;

Tech.

O setor com maior alocação na carteira para maio é o de logística, com 18% da composição. A empresa que entrou no lugar da Wiz para a carteira de maio é uma companhia com "excelente time de gestão" e "capacidade comprovada de criação de valor via fusões e aquisições", de acordo com o relatório de Vitor de Melo e Bruno Lima, analista CNPI e head de da EXAME Invest Pro, respectivamente.

