Small caps: as oportunidades para bater o Ibovespa em 2021

Efeito semelhante ocorreu em 2019, quando a tão esperada reforma da previdência foi aprovada. Naquele ano, o Índice Small Caps conseguiu quase o dobro do retorno do Ibovespa, subindo 58,2% contra 31,58%.

Em 2016, quando o impeachment da Dilma Rousseff elevou o otimismo sobre a economia local, o SMLL avançou 49,35%, enquanto o Ibovespa, 26,86%.

Potencial de alta

Por serem muito menores que gigantes, como Vale (VALE3) e Itaú (ITUB4), as small caps são bastante conhecidas por guardarem um grande potencial de alta. E as ações da PetroRio (PRIO3), que se valorizaram 6.300% em cinco anos, são um exemplo disso. Com o aumento do volume de negociação e valor de mercado durante o período, os papéis da petroleira entraram no Ibovespa no fim do ano passado. No mesmo período, as ações ordinárias da Petrobras (PETR3) subiram 259%.

A própria Magazine Luiza (MGLU3), que tem a melhor performance do Ibovespa nos últimos três anos, também já foi uma small cap. Desde 2018, quando entrou no principal índice da , seus papéis subiram 940%. Quem comprou ações da empresa antes, no início de 2016, conseguiu 36.800% de rentabilidade.

Entre as ações que atualmente compõem o SMLL, as da Locaweb (LWSA3) são as que se mostram mais perto de se tornarem a próxima Magazine Luiza. Desde sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) no ano passado, as ações da companhia já subiram 594%. “A Locaweb cresceu muito na pandemia e tende a continuar crescendo”, afirma Cavalieri.

Focada em serviços de internet, os papéis da companhia se beneficiaram do agressivo plano de expansão por meio de aquisições e com a maior busca por ações de tecnologia durante as fases mais agudas da pandemia. Com a forte alta de seus papéis, a empresa já realizou desdobramentos e pretende fazer uma nova oferta de ações em menos de um ano de seu IPO.

Maior diversificação ez

A maior quantidade de ações e menor concentração do SMLL também é uma das vantagens em relação ao Ibovespa, em que cinco empresas concentram 40% do índice. No caso do SMLL, as cinco empresas com maior participação representam apenas 19% do índice.

Por outro lado, as ações do Ibovespa, por terem maior liquidez, são a principal porta de entrada de investidores estrangeiros, que precisam estar preparados para desinvestir de maneira rápida do país em caso de uma virada de cenário.

Essa menor liquidez também influencia a performance de small caps. ”Por serem menos cobertas, há maior assimetria de informação nessas empresas. Então suas ações tendem a subir ou cair rapidamente, conforme o mercado passa a olhar para elas”, diz Gibertoni.

Mas o oposto, conta o gestor, também ocorre. “Às vezes, elas são deixadas de lado até que o mercado perceba que o valor das ações está incorreto. Então, ocorre um fluxo muito grande.”