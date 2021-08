Sócio da Precisa na CPI; como evitar golpe no Pix e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Reação à ata do Fed, Ambipar mira novo IPO e o que mais move o mercado

Índices de caem no mundo inteiro, com temores sobre redução de estímulos nos EUA

Conheça o novo golpe do Pix e veja como evitá-lo

Os criminosos enviam mensagens falsas via SMS e oferecem descontos em faturas de celular ou de cartão de crédito visando enganar as vítimas

Quem é Francisco Maximiano, que será ouvido nesta quinta pela CPI

Empresário de 48 anos está na mira da CPI há dois meses, desde que surgiram as denúncias de irregularidades no contrato da Covaxin

Sinqia firma parceria com espanhola TechRules e avança em ‘private wealth’

Em ebulição, segmento de gestão de fortuna e patrimônio disputa especialistas no mercado internacional; no Brasil expansão é robusta

Black Friday: brasileiros querem gastar e intenção de compra cresce 29%

Pesquisa da Offerwise encomendada pelo Facebook mostra produtos mais buscados pelos brasileiros na Black Friday e aponta preferência pelo digital

Caixa tem de R$ 6,26 bilhões no 2º tri, o maior da série histórica

No primeiro semestre deste ano, o lucro líquido da Caixa atingiu R$ 10,8 bilhões, aumento de 93,4% na comparação com o mesmo intervalo de 2020

Petrobras amplia oferta de combustíveis e quadruplica geração térmica

A geração termelétrica de suas usinas e de clientes vai passar de 2 mil megawatts (MW) para quase 8 mil MW

OLX Brasil abre mais de 100 vagas de emprego com home office

Os contratados vão iniciar o trabalho em home office e receberão todos os equipamentos necessários em casa

Com VA e VR, iFood alcança quem vai aos restaurantes

Apesar de haver cartão físico, divisão de benefícios da empresa foi criada com a ideia fortalecer o delivery da marca

Risco de apagão está mal precificado no mercado, diz gestor da RPS Capital

Com um hipotético racionamento parecido com o 2001, PIB pode perder até 2,1 ponto percentual, o que levaria no limite o país a um quadro de estagflação

Política e mundo

Câmara pode votar hoje projeto que perdoa inadimplência de microempresas

Projeto de Lei nº 1585/2021 pode impedir que empresas inadimplentes sejam inscritas no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Doria nomeia Rodrigo Maia para secretaria no governo de São Paulo

Segundo a nota do governo de São Paulo, Maia será responsável por "agilizar os projetos de desestatização, acelerando as parcerias público-privadas e as concessões em andamento"

Senado aprova projeto que proíbe acesso a armas a agressor de mulher

O texto aprovado por unanimidade no Senado, altera o Estatuto do Desarmamento, e segue para a Câmara dos Deputados

Leilão do 5G deve acontecer até a 1ª quinzena de outubro, diz ministro

O ministro das Comunicações negou que o leilão, que prevê o 5G implantado nas capitais em 2022, tenha como objetivo fortalecer a candidatura de Bolsonaro

Goldman Sachs corta previsão de alta do PIB dos EUA no 3º trimestre

A revisão sugere que os EUA deve crescer 6% em 2021, ante uma expectativa anterior de 6,4%

EUA acusa Talibã de impedir a saída de pessoas do Afeganistão

Dezenas de milhares de pessoas tentam fugir do Afeganistão desde que o Talibã assumiu o poder no último domingo

Enquanto você desligou…

Conheça a picape mais luxuosa que será vendida no Brasil

Ram 3500 será tão grande que tem dimensões de caminhão e deve ajudar marca a bater recorde de vendas

Elenco de 'Big Little Lies' se reúne em 'Nove Desconhecidos'

A série se passa no norte da Califórnia, mas foi rodada em plena pandemia, sob rígido controle, na Austrália, em uma "bolha" criada em Byron Bay

Nos EUA, também saem os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos no país. Já Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

