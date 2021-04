SP continua na fase vermelha?; novo CEO da Petrobras e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: otimismo global, novo CEO da Petrobras e o que move os mercados

Cenário de recuperação nos Estados Unidos e na China impulsiona bolsas internacionais

Governo de SP revisa quarentena. Fase vermelha deve continuar

Estado teve queda no número de internações na última semana, mas boa parte das regiões ainda está com a ocupação de leitos de UTI acima de 90%



Na Petrobras, semana termina com Silva e Luna eleito para a presidência

Silva e Luva promete transição suave e continuidade, mas política de preços de combustíveis chama atenção do mercado

Cinco desafios que o novo presidente da Petrobras vai enfrentar

Conselho de Administração da estatal se reúne para a eleição do novo presidente da estatal, que terá que conciliar interesses do Planalto e dos acionistas nos preços dos combustíveis

Caminho sem volta? Após alta de 28%, metade da Hering espera por fusão

Investidores ignoram negativa do conselho e aguardam novidades de Arezzo, Alpargatas ou Soma. Quem dá mais?

2º round? Mercado já precifica nova rodada de oferta da Arezzo pela Hering

Com a disparada de 28% das ontem, a Hering passou a ser negociada na em quase 3,6 bilhões de reais, acima da oferta da Arezzo, rejeitada pela empresa; para o mercado

Como a Loft mudou seu negócio para se tornar o 3º maior unicórnio do país

Companhia passou por uma no começo do ano passado, quando tinha somente 300 apartamentos em sua plataforma. Faltava densidade

Golpes do Pix: como não cair nas fraudes do sistema de transferências

O Pix é uma importante ferramenta para transferências e pagamentos, mas criminosos estão se aproveitando da pouca experiência de alguns usuários para aplicar golpes

Política e mundo

Senado autoriza atualização de valor de imóvel no Imposto de Renda

Mudança seria vantajosa para quem interesse em vender imóvel que se valorizou. Texto prevê taxa de 3% na operação e ainda vai à análise de Câmara

Crítico ao governo, Renan Calheiros deve ser relator da CPI da Covid

Senador do MDB já tem o apoio da maioria dos integrantes para ocupar o cargo responsável por definir o rumo dos trabalhos e produzir texto final

Ricardo Salles reduz poder dos fiscais do Ibama

Mudanças feitas pelo ministro do Meio Ambiente dificultam a aplicação de multas

Ataque a tiros deixa pelo menos 8 mortos em Indianápolis, nos EUA

Uma série de ataques a tiros ocorreram nos Estados Unidos desde meados de março

China tem crescimento recorde no 1º trimestre: 18,3% na comparação anual

A taxa recorde de crescimento foi puxada pela depressão induzida pelo coronavírus no início de 2020

Biden se reúne com primeiro-ministro japonês e deve ter China como assunto

Líderes devem discutir pandemia, aquecimento global e Coreia do Norte, mas as nuances das relações dos dois países com a China devem dominar a conversa

Análise: Equador vai mostrar se há espaço para liberalismo na América Latina

Após 14 anos de correísmo, o ex-banqueiro Guillermo Lasso foi eleito no Equador com a promessa de realizar reformas e atrair investimentos. Mas tirar as ideias do papel pode ser um desafio, como foi para outros governos da região

Saída de Raúl Casto marca o fim de uma era em Cuba

O Partido Comunista cubano se reúne a partir desta sexta-feira e deve oficializar o novo comando. Será a primeira vez sem um Castro efetivamente no poder desde a revolução de 1959

Enquanto você desligou…

Os 5 melhores filmes e séries que chegam ao streaming neste fim de semana

Histórias de amores que resistem ao tempo e ao preconceito chegam aos streamings nesta semana; na Globoplay, "A Corrida das Vacinas": confira a seleção da EXAME

PCD: Santander vai contratar e capacitar 60 pessoas na área de TI

O banco não pede qualquer experiência em programação ou de trabalho na área de TI para tentar as vagas

Ranking revela as farmácias preferidas e hábitos de consumo do brasileiro

Pesquisa CVA Varejo Drogarias 2021 mostra as melhores drogarias por Valor Percebido e Força de Marca, além de compreender preferências de compra

Escritório que nasceu num Gol preto mira R$ 3 bilhões com BTG

Perspective Investimentos, que começou em São Luís e chegou a São Paulo, tem meta de crescer quase 8 vezes em 2 anos

Agenda

Na Europa acontece a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Os Estados Unidos vão divulgar o índice de licenças de construção emitidas em março, que mede a força do mercado imobiliário. Além disso, também será publicado o índice de construção de casas novas.

Frase do dia

“Tudo que você pode fazer, ou sonha que pode, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia” – Johann Wolfgang von Goethe.

Exame Flash

O EXAME Flash desta sexta, 16, destaca a decisão do STF sobre condenações de Lula, o novo CEO da Petrobras, a revisão da quarentena em São Paulo e a reunião de Biden com o primeiro-ministro do Japão.