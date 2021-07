SP reclassifica a quarentena; temporada de balanços e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Fed, Vale, Santander, estreias de TC e Armac e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais sobem com investidores de olho em resultados do segundo trimestre e à espera de Jerome Powell

Governo de SP reclassifica a quarentena; medidas devem continuar

Os estabelecimentos podem abrir com capacidade de 60% e entre as 6h e às 23h. Nas redes de ensino, o governo deve manter as regras atuais, com 100% de capacidade

Simone Biles mostra que saúde mental é desafio até para os super-humanos

A desistência de Biles da briga por medalhas em Tóquio levanta a discussão: a pressão sobre atletas passou do limite ou a saúde mental deixou de ser um tabu?

WEG tem de US$ 1 bilhão de dólares no trimestre

Valor foi 48% maior do que o primeiro trimestre deste ano e mais de 120% maior do que na comparação com mesmo período de 2020

Santander fecha 2º trimestre com lucro de R$ 4,1 bilhões

O salto no lucro veio em meio à estratégia do presidente-executivo, Sergio Rial, de conquistar novos clientes numa competição mais acirrada com fintechs

O que o balanço da Shopify pode contar sobre o futuro do e-commerce

A plataforma que se apresenta como opção barata para vendedores independentes deve mostrar crescimento na receita

Fundo previdenciário gerido por robôs traders é aposta da Zurich

Criado em parceria com a gestora Kadima, fundo quantitativo tem retorno de 8,07% neste ano, superior a 500% do em 2021, e é indicado para permanência acima de dez anos

Com ganhos de 3 dígitos, o que mais esperar de Méliuz e Wiz no mercado?

Os planos de expansão das duas companhias, que registram valorização de 114% e 352% até o momento em 2021, foram compartilhados no evento Small Caps Summit nesta terça

Nomad: fintech que oferece conta nos EUA para brasileiros capta R$ 100 mi

Criada pelo fundador do iFood, a startup tem a ambição de ser um banco digital global para pessoas que querem comprar ou em dólar

“Gympass da saúde financeira”, startup Quansa capta US$ 3,6 milhões

A rodada seed da empresa foi liderada pelo fundo americano Valor Capital Group, que no Brasil investe também na Loft e na Gupy

Pipo, a startup dos planos de saúde, capta R$ 100 milhões

A rodada série A da healthtech brasileira foi liderada pela Thrive Capital, gestora americana com investimentos de sucesso no mercado de saúde

Brasilprev suspende aportes adicionais em plano antigo de previdência

Disparada do IGP-M para 30% ao ano causa preocupação com a sustentabilidade do plano, pelo descasamento entre ativos e passivos. Investidores reclamam e vão à Justiça

Quer alugar um imóvel por um valor mais alto? Saiba o que acontece

Estudo do QuintoAndar, maior plataforma de aluguel de imóveis do país, revela e quantifica os efeitos decorrentes de pedidos de locação acima do valor de mercado por proprietários

Maior edtech do mundo chega ao Brasil para ensinar crianças a programarem

A BYJU’S Future School, maior startup da Índia, inicia operações no Brasil com método de ensino que aposta na lógica para formar cidadãos do futuro

Entre publicidade e o 'metaverso', Facebook deve ter resultado recorde

Mark Zuckerberg reiterou recentemente que pretende mirar na realidade virtual para o futuro da empresa, mas principais resultados do Facebook ainda estão no mercado de publicidade

Política e mundo

Confiança da indústria chega em julho ao maior nível desde janeiro

Os dados mostraram que o Índice de Confiança da Indústria ganhou 0,8 ponto e foi a 108,4 pontos em julho

Aquecedor: busca aumenta e movimenta varejo; saiba como escolher

Mercado Livre, OLX e Extra são alguns dos varejos que registram expressivos aumentos nas vendas de aquecedores. Especialista comenta como escolher opção adequada

Enquanto você desligou…

Olimpíada 2021: Biles desiste de final; Brasil vence sauditas no futebol

Acompanhe ao vivo as últimas notícias das Olimpíadas de Tóquio e veja a agenda do Brasil na competição

LinkedIn e Microsoft disponibilizam quase 100 cursos de graça

Confira as trilhas de cursos gratuitos para colocar no seu currículo as habilidades em alta no mercado de trabalho

Qual é a misteriosa marca chinesa que veste o Brasil nas Olimpíadas?

Peak Sport é fornecedor oficial do Comitê Olímpico do Brasil, mas apenas 24 atletas optaram pela empresa

Como funciona o unicórnio que promete ser a 'Loft' dos carros no Brasil

Roger Laughlin, cofundador e diretor executivo no Brasil, explica detalhes da operação que investirá R$ 2,5 bilhões

Agenda

Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. Também acontece a declaração do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Fed, sendo a principal ferramenta utilizada pelo painel para informar os investidores sobre a política monetária. O documento contém o resultado da votação sobre as taxas de juros, discute as perspectivas econômicas e oferece indicativos sobre o resultado de votos futuros.

Frase do dia

“O sucesso é um mestre terrível. Convence às pessoas inteligentes a pensar que não vão perder” -- Bill Gates.

Abertura de mercado