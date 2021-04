STF julga ação de Bolsonaro; o basta dos economistas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Avanço da pandemia, ata do Copom e o que mais move os mercados

Índices de na Europa caem com novos lockdowns e futuros americanos também operam em baixa

Um basta dos economistas: "o governo federal precisa mudar de rumo e agir"

Em entrevista à EXAME, o economista Cláudio Frischtak fala da carta aberta assinada por mais de 1.500 economistas e empresários que cobra aceleração na vacinação e coordenação nacional no combate à sanitária

STF diz que deve julgar nesta terça ação de Bolsonaro contra lockdown

Marco Aurélio Mello recebeu processo na segunda, dia 22, e se prontificou a analisá-lo o mais rápido possível; clima em Brasília segue tenso

GameStop anuncia resultado após ação subir 900%. Saiba o que esperar

Rede de games revela se frenesi em torno das ações gerou algum impacto nas vendas, enquanto cotações se sustentam em patamares acima dos fundamentos

Fintech brasileira Vórtx recebe aporte de R$ 190 milhões da FTV Capital

A empresa, que oferece infraestrutura para o mercado financeiro, está de olho em fusões e aquisições para ampliar seu escopo de atuação

Yoki, importante negócio para a General Mills, já foca em Festa Junina

Yoki, a principal marca da gigante General Mills na América Latina, lança novos sabores de pipocas e faz campanha para incentivar Festas Juninas em casa

Loft recebe investimento recorde de US$ 425 mi e é avaliada em US$ 2,2 bi

Com a nova injeção de capital - a maior rodada já feita no Brasil -, a brasileira Loft se torna a startup do setor imobiliário mais valiosa fora dos Estados Unidos e da China

Agro é pop: lei cria em terras e ativos agrícolas

Projeto altera a lei de para criar nova indústria de fundos agrícolas. Pequenos investidores poderão ter participação em ativos como terras, imóveis rurais e títulos de crédito do agro

Veja quem deve atualizar o aplicativo do Caixa Tem nesta terça-feira

A Caixa pediu para que os trabalhadores que receberam o auxílio emergencial atualizem seus dados no aplicativo

Até onde vai a política expansionista do Fed, o banco central dos EUA?

Agentes econômicos estarão atentos ao discurso do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, nesta terça, para entender o limite dos estímulos à economia

Vendi um imóvel de herança. Sou obrigado a pagar IR sobre o ganho?

Especialistas respondem dúvidas de leitor sobre imposto de renda. Envie você também suas perguntas americana

Política e mundo

São Paulo tem recorde de enterros e interior adota barreiras nas estradas

Capital paulista registrou 373 enterros em apenas um dia. Sorocaba anunciou o fechamento da cidade com barreiras

Com saúde em colapso, Brasília tem corpos armazenados no chão

A rede de atendimento está esgotada. Números do governo do DF mostram que, nesta segunda-feira (22), havia 411 pacientes que aguardam uma vaga de UTI

Lira quer incentivo fiscal para hospital privado destinar leitos ao SUS

Em reunião com empresários, presidente da Câmara falou em votar projeto de lei que permitiria à iniciativa privada abatimento no Imposto de Renda

Congresso pressiona governo a oficializar troca no Ministério da Saúde

Rodrigo Pacheco quer aproveitar reunião com Bolsonaro para exigir ações concretas no combate à pandemia, enquanto Arthur Lira segue insatisfeito com escolha de Queiroga

Projeção para inflação em 2021 está em 5%, diz ata do Copom

Este cenário pressupõe a taxa de juros variando conforme a pesquisa Focus e o câmbio partindo de R$ 5,70

Confiança do consumidor cai 9,8 pontos em março ante fevereiro

A forte queda é resultado do crescimento da pandemia de covid-19 no Brasil e do colapso do sistema de saúde em várias cidades

Tiros em supermercado deixam ao menos 10 mortos no Colorado

Dezenas de membros das forças de segurança cercaram o estabelecimento meia hora depois dos primeiros tiros. Suspeito de ter cometido o crime foi preso

AstraZeneca pode ter incluído dados "desatualizados" em testes nos EUA

Comunicado foi divulgado após AstraZeneca anunciar que a vacina tem eficácia de 79% para prevenir a covid-19 sintomática e de 100% para evitar formas graves e hospitalização

Putin se vacina contra a covid — e quer 700 mi doses da Sputnik no mundo

A decisão de Putin de se vacinar veio após comentários críticos na União Europeia sobre o imunizante. A Sputnik mostrou eficácia alta nos testes, de quase 92%

Enquanto você desligou…

Grandes varejistas cogitam demissão em massa sem MP que reduz salários

Na reunião participaram executivos das lojas Riachuelo e Renner, das redes de farmácias Pague Menos, Raia/Drogasil, Panvel; e varejistas como Ri Happy, Magazine Luiza, Carrefour e GPA

Scania também suspende produção de caminhões no Brasil por falta de peças

Nesta segunda-feira, a Volvo informou que vai paralisar a maior parte da produção de caminhões na fábrica de Curitiba em razão da falta de peças junto com o agravamento da pandemia no país

Após decisão no Reino Unido, o que pode acontecer com a Uber no Brasil?

Entendimento da Justiça brasileira é que não há vínculo empregatício; perspectiva é que ele deve se manter

Agenda

Nesta terça-feira (22), o Banco Central vai divulgar a ata da reunião do Copom, aquela que teve como resultado a alta da taxa básica de juros, a , para 2,75%. No documento estarão registrados todos os detalhes da reunião.

Nos EUA, acontece o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano. Ainda nos EUA, saem os números referentes às vendas de casas novas.

Frase do dia

“Uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. Uma chave importante para a autoconfiança é a preparação” — Arthur Ashe.