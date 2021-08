STF julga autonomia do BC; Tesouro paga 10% ao ano e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

STF julga autonomia do Banco Central nesta quarta-feira

O assunto foi levado ao Supremo por ação apresentada pelo PSol e pelo PT, que alegam que o projeto aprovado em fevereiro não poderia ter sido de iniciativa do Senado

Tesouro que paga 10% ao ano? Entenda a alta no juro da

Incertezas fiscais e políticas aumentam os riscos de no Brasil, impulsionando as taxas da renda fixa e derrubando os preços dos ativos

IPCA, retomada local e o que mais move o mercado

e real vêm de fortes altas, após declarações de Lira apaziguarem temores fiscais

De Maringá ao Vale do Silício: startup Datlo recebe aporte da Y Combinator

Fundada em 2019, a empresa oferece um serviço de análise de dados para as áreas de vendas e marketing de grandes empresas

Problema de rico: 9 mil toneladas de lixo espacial ameaçam turismo sideral

Comitê da ONU se reúne nesta quarta-feira para debater o problema dos restos de equipamentos espaciais deixados em órbita. Risco de colisão é crescente

Agropecuária brasileira deve faturar 1 trilhão de reais em 2021

Aumento do das commodities e avanço da produtividade no campo explicam resultado inédito

O que esperar dos lucros das empresas da no 3° tri?

Alta de custos e interrupções na cadeia de insumos provocadas por variante delta devem pressionar próximos resultados

Por que a Clickbus acredita que 2021 pode ser o melhor ano da empresa

Companhia acredita que vacinação e retomada econômica, aliadas às restrições internacionais, podem impulsionar receita, fazendo a empresa superar 2019

Sadia lança linha de alimentos com menos ingredientes

Sadia lança presunto, wrap e alimentos fracionados para conquistar consumidor que busca menos ingredientes em industrializados

Mega-Sena: sorteio desta quarta-feira pode pagar R$ 3 milhões

Concurso 2.403 ocorrerá no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h; apostas podem ser feitas até às 19h

SumUp abre vagas com home office para engenharia e produto

Além do home office, a empresa oferece uma verba de até R$ 10 mil para o funcionário investir em capacitação e desenvolvimento

Política e mundo

Espero que Guedes faça uma reforma tributária possível, diz Bolsonaro

"Quando chega a hora da onça beber água, pintam os lobbies da classe empresarial, dos governadores, a bancada municipalista, então dificilmente se chega em um acordo", disse Bolsonaro

Confiança do consumidor cai em agosto pela primeira vez em 5 meses

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV recuou 0,4 ponto em agosto, para 81,8 pontos

Biden recebe CEOs de empresas de tecnologia para falar de segurança

Aumento no número de casos de ataques e sequestro de base de dados preocupa governo americano

No Vietnã, Kamala Harris doa vacinas e pede pressão contra a China

Doação de vacinas contra a covid dos EUA para o Vietnã chega a 6 milhões de doses, além de US$ 23 milhões em recursos para combater a pandemia

Enquanto você desligou…

Mercado Livre compra 100% da plataforma de entregas Kangu

A transação leva para dentro do Mercado Livre a estrutura de cerca de 5 mil pontos da Kangu espalhados por 700 cidades no Brasil, além de México e Colômbia

Exclusivo: Privatização do porto de Santos deve movimentar R$ 16 bilhões

Leilão está previsto para o primeiro semestre do ano que vem; o aprofundamento do calado e a melhoria dos acessos terrestres são algumas das melhorias previstas

Senado aprova recondução de Aras para mais dois anos na PGR

Placar foi de 55 votos a favor e 10 contra. Em discurso na sabatina, Aras afirmou que não cabe ao PGR ser "censor de qualquer autoridade", mas sim fiscalizar

E-commerce no Brasil perde força em julho após retomada do varejo físico

De acordo com levantamento, as vendas no varejo no Brasil no mês passado cresceram 23,1% sobre um ano antes. Em contrapartida, o ecommerce teve queda de 9,6%

Agenda

Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Frase do dia

“Como é maravilhoso que ninguém precise esperar um momento antes de começar a melhorar o mundo” – Anne Frank.

Abertura de mercado

