Super Quarta; vencedora de BBB fala sobre dinheiro e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Super Quarta com Fed e Copom e o que move o mercado

Bolsas internacionais operam em direções variadas antes da decisão do Fomc nos EUA, no aguardo do discurso de Powell

Copom deve elevar pela primeira vez em seis anos nesta quarta-feira

Maioria das apostas do mercado está em um aumento de 0,5 ponto percentual, para 2,5% ao ano, de acordo com o último boletim Focus

Castro Neves e o novo tripé do 3G: crescimento, propósito e eficiência

O conselheiro da Kraft Heinz e do Burger King falou ao EXAME IN sobre a visão de investimentos que foi reforçada pela pandemia

Com custo de UTI covid, Brasil poderia comprar vacina para toda população

Sob todos os aspectos, vacinação é o melhor custo-benefício, mostra estudo em hospitais do SUS. Um único paciente com covid-19 custa cerca de 25.000 reais na rede hospitalar

Sinal de alerta? Brasil está perdendo espaço na carteira dos estrangeiros

Vendo alta volatilidade à frente, o JPMorgan reduziu esta semana posição em brasileiras em portfólio para América Latina, enquanto pesquisa do BofA mostrou investidores menos otimistas com ativos locais

O que você pode aprender sobre dinheiro com uma vencedora de BBB

Cida Santos ganhou 500 mil reais no reality show em 2004, mas perdeu tudo ao longo dos anos; caso serve de lição para quem ganha indenizações, heranças ou verbas rescisórias

As ações que são apostas da Tarpon para enfrentar a pandemia

Caio Lewkowicz, sócio e gestor da Tarpon Capital, explica estratégia da gestora ante um novo ano de instabilidade

Unipar divulga resultados de 2020 nesta quarta

Empresa petroquímica investiu em produção de cloro durante o ano de 2020; expectativa é de resultados que mostram crescimento positivo

Forever 21 é despejada de shopping no Rio por não pagar aluguel

Entre setembro de 2019 e agora, rede de lojas Forever 21 recuou de 36 para 19 lojas no Brasil

QuintoAndar aposta na expansão de serviço de compra e venda de imóveis

Aquisição da imobiliária Casa Mineira coloca a startup como líder de comercialização de imóveis usados e acelera os planos de expansão de braço de compra e venda do QuintoAndar

Samsung deve anunciar hoje novos smartphone Galaxy A

Aparelhos visam aumentar participação de mercado da companhia, que caiu no fim de 2020

Política e mundo

Câmara aprova nova lei do gás; projeto vai à sanção presidencial

A desconcentração do mercado, segundo o governo, deve colaborar para redução do do gás natural e aumento de investimentos no setor

Fiocruz: Brasil vive maior colapso sanitário e hospitalar da história

Segundo a Fiocruz, 15 estados já registram taxas de ocupação dos leitos de UTI para covid-19 iguais ou superiores a 90%

Enquanto você desligou…

Ex-agente do FBI conta o que nunca fazer na entrevista de emprego

O que seu corpo diz sobre você? Especialista em linguagem corporal fala sobre gestos que podem te ajudar no trabalho

Fim da gratuidade? Wikipédia quer cobrar de gigantes que usam seu conteúdo

Com novo departamento, companhia que controla a enciclopédia virtual quer vender serviços para empresas como Amazon, Google, Apple e Facebook

Com 1 milhão de alunos, escola de negócios Conquer lança curso de inglês

Até o final do ano, a empresa espera chegar a marca de 10.000 alunos nos cursos de inglês

Pesquisadores de Cambridge alertam para “grande ameaça global” de difteria

A bactéria causadora da doença tem evoluído para ser mais resistente a remédios

Grupo Movile abre mais de 800 vagas com home office para todo o Brasil

O grupo, dono do iFood e MovilePay, tem vagas de emprego nas áreas de tecnologia, vendas, recursos humanos, marketing, entre outras áreas

Agenda

Os Estados Unidos vão divulgar o índice de licenças de construção emitidas em fevereiro, que mede a força do mercado imobiliário. Além disso, também será publicado o índice de construção de casas novas. Já a atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing nos Estados Unidos será divulgada pelo Energy Information Administration. Ainda há projeções econômicas feitas pelo FOMC, com declarações de membros do órgão.

Na Europa tem a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Nesta quarta-feira (17), ocorre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai definir o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a Selic.

Frase do dia

