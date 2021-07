Techs dominam IPOs; 'passaporte de saúde' na França e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (22) para começar o dia bem informado:

Estreia da Multilaser, Magalu, Agrogalaxy, BCE e o que mais move o mercado

Índices internacionais avançam com foco em resultados e à espera de Lagarde e dados de desemprego nos EUA

Empresas de tecnologia dominam IPOs e quadruplicam em dois anos na B3

Com estreia da Multilaser nesta quinta, o número de empresas do setor na já é maior do que o de bancos; já são 13 ofertas iniciais desde o início de 2020

'Passaportes de saúde' entram em vigor na França

Comprovante de vacinação ou teste de covid-19 negativo devem ser apresentador para frequentar cinemas, museus ou instalações esportivas

Pódio olímpico: dez atletas brasileiros com mais chance de trazer medalhas

No lugar de figurinhas já carimbadas pelos torcedores, a delegação do Brasil que estará na cerimônia de abertura da próxima sexta-feira é majoritariamente composta por novos talentos

Twitter e Snapchat: O que elas vão mostrar no 2º trimestre?

Ambas as redes sociais surfaram no cenário de pandemia, quando as pessoas estavam buscando distrações em seus smartphones. No entanto, não está claro se as companhias vão manter o mesmo desempenho

Zenvia: empresa brasileira estreia na Nasdaq com oferta de R$ 1 bilhão

Do ramo da tecnologia, Zenvia é especializada em soluções de comunicação B2C

Demanda em supera em até 3 vezes a oferta, diz SulAmérica

Daniela Gamboa, head da área na gestora, conta planos de levar mais classes de ativos aos fundos de crédito privado e de dar destaque aos produtos ESG

De médico a CEO: cargos em alta na saúde com salários de até R$ 60 mil

Segundo dados do PageGroup, a demanda por executivos na área da saúde aumentou 220% no primeiro semestre de 2021

Com cheque de R$ 3 mi, GamerSafer atraiu investidores de Harvard e Vivo

Startup que quer levar mais segurança para jogadores profissionais e amadores para títulos como Minecraft recebeu um novo aporte de R$ 3,2 milhões

Rede D'or faz parceria com a Vale para gerir dois hospitais no Pará

Os hospitais, cujos imóveis são de propriedade da Vale, desenvolvem atividades ambulatoriais, pronto-socorro e médico-hospitalares para pacientes adultos e pediátricos

Do método dos potinhos à gestora: a trajetória de Sara Delfim, da Dahlia

Experiente gestora conta como começou a e como definiu prioridades e limites em sua carreira no mercado financeiro

Política e mundo

Cidade de São Paulo tem 12 casos da variante Delta do coronavírus

Até terça-feira, 20, um total 122 casos da variante Delta haviam sido identificados e notificados no Brasil, informou o Ministério da Saúde

Jill Biden e Macron vão a Tóquio para a Olimpíada (e para fazer política)

A primeira-dama dos EUA e o presidente francês estão entre as principais figuras que participarão da cerimônia de abertura, apesar de público restrito nos jogos

China se opõe ao plano da OMS de investigar origem do coronavírus em Wuhan

O chefe da OMS afirmou, no início de julho, que as investigações sobre as origens da pandemia estavam sendo dificultadas pela falta de informações sobre os primeiros dias de disseminação do vírus

Olimpíadas: diretor da abertura é demitido por 'piada' sobre o Holocausto

Em um comunicado, Kentaro Kobayashi se desculpou por palavras "extremamente inadequadas"

Mascotes, uma paixão japonesa que vai além dos Jogos Olímpicos

O primeiro mascote olímpico foi um cão da raça Dachshund chamado Waldi, projetado para os Jogos de Munique de 1972. Desde então, todas as cidades-sede criaram seu próprio personagem para simbolizar os valores olímpicos e o legado cultural dos Jogos

Enquanto você desligou…

China registra 1ª morte de humano devido a vírus transmitido de macacos

A vítima trabalhava em um instituto de pesquisa especializado em reprodução de primatas e havia feito a dissecação de dois macacos

Pfizer e AstraZeneca são eficazes contra variante delta, aponta estudo

O estudo aponta que após duas doses, a vacina da Pfizer foi 88% eficaz contra casos sintomáticos da delta. O imunizante da AstraZeneca foi 67% eficaz

Ministério da Saúde prevê entrega de 63,3 milhões de doses para agosto

Segundo o ministério, a projeção para o próximo mês representa um aumento de mais de 50% em relação ao mês de julho

Agenda

Nesta quinta-feira, os Estados Unidos divulgam o número de pessoas que entraram com pedido de seguro-desemprego pela primeira vez durante a semana passada. O impacto dos dados no mercado varia de semana para semana.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Frase do dia

"Obstáculos não podem parar você. Se você achar uma parede, não desista. Ache uma maneira de escalá-la, atravessá-la ou derrubá-la" – Michael Jordan

