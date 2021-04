Tem pregão hoje? Veja o funcionamento da Bolsa no Carnaval e Quarta-feira de Cinzas

Apesar de o governo de São Paulo ter cancelado o feriado de carnaval, a B3, a brasileira manteve o calendário previsto no início do ano. Desta maneira, os mercados à vista e futuros estão fechados nesta segunda-feira, 15.

Na terça-feira, a bolsa ainda estará fechada. Ela só voltará às atividades na quarta-feira, dia 17, com o horário reduzido, das 13h às 17h.

Veja o funcionamento de outras instituições do mercado:

Bancos

Não haverá também expediente bancário; desta maneira, as agências estão fechadas hoje e amanhã.

Na quarta-feira de Cinzas, 17, o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento. O calendário e os horários seguem uma resolução do Banco Central.