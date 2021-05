TradersClub: inspiração na Coinbase para expansão 'explodir' com IPO

O TC, mais conhecido como TradersClub, deve entrar com um pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nesta quinta-feira, 20 de maio. A oferta deve movimentar 700 milhões de reais, segundo antecipado pela Reuters no início da noite de quarta-feira e confirmado com fontes a par da operação à EXAME Invest.

O plano é fazer da oferta um ponto de inflexão para acelerar ainda mais o crescimento da plataforma de conteúdo e serviços para o investidor pessoa física, segundo as mesmas fontes que tiveram acesso aos preparativos da operação. Em vez de produtos financeiros, o modelo do TC é o do SaaS (Software as a Service). As principais fontes de receita são a venda de assinaturas de conteúdo, serviços e cursos, sempre na área de investimento.

O case de sucesso tomado como referência é o da listagem da Coinbase, a maior de criptoativos do mundo, na Nasdaq há cerca de um mês. Na primeira semana como empresa pública, a empresa teve 2,7 milhões de downloads do seu aplicativo, com um crescimento de aproximadamente 300% em relação às médias então vigentes.

Com o processo de IPO na rua e, depois, com a estreia na , a avaliação é que um efeito semelhante possa acontecer com a plataforma do TC. Isso ampliaria justamente um dos pontos fortes da empresa, segundo as fontes.

Atualmente, o TC conta com cerca de 470.000 usuários na sua base, dos quais 100.00 são considerados ativos, pois entram ao menos uma vez por semana na plataforma. É uma comunidade de investidores que o TC vende como um dos seus principais ativos em relação ao que outros players do mercado financeiro oferecem (ou não oferecem).

Da base de usuários, 150.000 pagavam algum dos planos mensais, com valores que vão de 79,90 reais até 8.000 reais.

As receitas cresceram 700% no ano passado e devem apresentar novamente evolução de três dígitos neste ano. Estão atualmente próximas de 100 milhões de reais na taxa projetada (annual run rate). O ano de 2020 marcou o salto na expansão da companhia, passando de 30 para 200 funcionários (esse número dobrou para 400 em cinco meses neste ano).