Ultrapar negocia venda da Oxiteno com Advent em negócio de R$ 5,3 bi

A empresa americana Stepan Company e o fundo de private equity Advent Capital Management estão em negociações para comprar a divisão de produtos químicos da Ultrapar (UGPA3), disseram pessoas a par do assunto à Bloomberg.

A Oxiteno, uma das maiores e mais tradicionais empresas de produtos químicos do país e da América Latina e com operação nos Estados Unidos, pode ser avaliada em cerca de 1 bilhão de dólares (5,3 bilhões de reais ao câmbio da quarta-feira), disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas pois as discussões não são públicas.

No primeiro trimestre, a Oxiteno registrou um Ebitda (geração de caixa operacional) de 226,9 milhões de reais, um avanço de 87% na comparação anual. As receitas líquidas ficaram em 1,436 bilhão de reais (+30%).

A Advent pode formar um consórcio com a Stepan, mas pode ter outras empresas como sócias, disseram as pessoas.

As fábricas químicas da Oxiteno há muito tempo estão no radar de rivais americanos e europeus. Além de produzir defensivos agrícolas e produtos químicos usados em detergentes, a Oxiteno fabrica óxido de etileno, matéria-prima fundamental na indústria.

A Advent tem um escritório em São Paulo e em abril do ano passado contratou Fernando Musa, ex-presidente da empresa química brasileira Braskem (BRKM5), para analisar oportunidades.

Representante da Ultrapar e da Stepan não responderam a pedidos de comentários. A Advent não quis comentar.

A Ultrapar, também conhecida como Grupo Ultra, passa por um processo de desinvestimentos e de readequação do portfolio de ativos: nesta semana, acertou a venda da rede farmácia Extrafarma para a Pague Menos (PGMN3) por 700 milhões de reais.

