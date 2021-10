Vacina da Pfizer para crianças?; balanço de big techs e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (26) para começar o dia bem informado:

Petrobras, IPCA, 3º tri de Klabin, Inter e Marfrig e o que move o mercado

Temporada de balanços esquenta no mercado brasileiro, enquanto bolsas internacionais sobem em meio ao otimismo com resultados

Google e Microsoft dão continuidade à temporada de resultados das big tech

Apesar da queda que as redes sociais tiveram em seus resultados, Google e Microsoft devem ter bom momento por adesão crescente da computação em nuvem

FDA avalia se vacina Pfizer pode ser usada em crianças de 5 a 11 anos

Estudo anterior indica que o imunizante foi 90,7% eficaz na prevenção da covid-19 sintomática na faixa etária

Nuvemshop investe R$ 150 mi em meio de pagamento próprio para lojistas

A solução, chamada de Nuvem Pago, será disponibilizada aos mais de 46.000 lojistas brasileiros clientes até o final do ano

Rendimento e cashback em bitcoin: 99 acelera negócio de carteira digital

O saldo do 99Pay rende 220% do , bem acima da poupança. Mas a arma secreta da 99 para conquistar o consumidor é o dinheiro de volta e a negociação de sem taxas

Por que em FIDCs, a nova fronteira da

em Direitos Creditórios ainda são pouco acessíveis, mas prometem retornos superiores a outros ativos de crédito

Keycash capta R$ 185 milhões para turbinar crédito imobiliário

Fintech criada por Paulo Humberg e que tem o Banco Modalmais como sócio projeta ampliar fatia de empréstimos com garantia de imóveis no Brasil

Petrobras questiona governo sobre existência de estudos para privatização

Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), teria confirmado que há análises sobre o tema; desestatização precisaria ser encaminhada pelo governo e aprovada pelo Congresso

Zap+, da OLX, passa a alugar imóveis sem fiador nem seguro fiança

Ferramenta para imobiliárias também permite tour virtual e análise de dados na busca por inquilino; próximo alvo é mercado de compra e venda

Empresa sul-africana compra minas de níquel e cobre no Brasil

Sibanye Stillwater comprou a mina de níquel Santa Rita e a mina de cobre Serrote no Brasil por 1 bilhão de dólares

Cesp divulga balanço em meio a hídrica e espera por união de ativos

Empresa teve prejuízo de 18 milhões de reais no segundo trimestre devido à crise hídrica afeta todo o setor

Política e mundo

CPI da Covid vota relatório final de Renan Calheiros nesta terça

Documento, que ainda pode ser alterado, pede o indiciamento de 66 pessoas físicas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, e duas empresas

Governador do DF quer desobrigar uso de máscara em ambientes abertos

O uso de máscaras é obrigatório no Distrito Federal desde abril do ano passado

Rio tem apenas 2,6% dos leitos hospitalares ocupados com casos de covid

Cidade está no melhor cenário epidemiológico desde o início da pandemia, de acordo com o secretário Daniel Soranz

Pesquisadores da USP planejam testes para usar rim de porcos em humanos

A primeira etapa é de edição genética dos animais. Saiba mais

Princesa Mako do Japão se casa após anos de controvérsia

Na família imperial, as mulheres não podem ascender ao Trono de Crisântemo e perdem o título quando casam com um plebeu

Militares dão golpe de estado no Sudão; protestos são registrados

Comunidade internacional denuncia o golpe militar. O governo dos Estados Unidos suspendeu ajuda de 700 milhões de dólares

Enquanto você desligou…

Sítio arqueológico tem detalhes revelados com 'visão' de carros autônomos

Localizado no México, a região habitada pelo povo olmeca pode ser detalhada por um mapeamento de Lidar, o 'radar' dos carros sem motoristas

Barcelona irá disputar amistoso com o Boca Juniors em homenagem a Maradona

O argentino jogou pelo Barça e pelo Boca em uma carreira repleta de glórias que incluiu títulos nos dois países. Sua maior conquista foi a Copa do Mundo do México de 1986 pela seleção argentina

Halloween no BK tem descontos às 3 da manhã e ofertas a partir de R$ 6,66

Rede de fast-food vai liberar cupons de desconto às 3h da manhã

O Brasil divulga o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), conhecido como uma prévia do IPCA oficial, referente ao mês de outubro. Nos EUA será publicado o índice de construção de casas novas.

"O sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele" – Henry David Thoreau.

