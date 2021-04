Vacina de Oxford na Anvisa; 10 ameaças ao rali das bolsas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Trump condena invasão, desemprego nos EUA e o que mais move o mercado

Principais índices de dão continuidade aos ganhos da véspera, ainda embalados por esperanças de novos estímulos

Fiocruz deve pedir uso emergencial da vacina nesta sexta-feira

A Anvisa tem um prazo de dez dias para analisar os documentos. Caso seja liberado no limite, o aval da agência seria emitido no dia 18 de janeiro

Vacina da Pfizer funciona contra mutações do coronavírus, diz estudo

Estudo, ainda não revisado por pares, indica que o imunizante é eficaz ao ser usado com até 16 variantes; novos testes serão feitos

Doria adia reclassificação da quarentena em SP para sexta-feira

A covid-19 não diminuiu como o esperado e novas restrições devem ser anunciadas em algumas regiões

Produção de veículos recua 30% em 2020 e retomada deve ser lenta em 2021

A Anfavea, associação que reúne as montadoras, irá divulgar desempenho do setor nesta sexta-feira

Os 10 ‘ursos’ que podem ameaçar o rali das bolsas, segundo a EXAME Gavekal

Otimismo toma conta do mercado neste início de ano, mas convém acompanhar os riscos que podem desencadear um movimento de queda nas ações

IPOs em 2021: CSN Mineração, Havan e Kalunga no radar do investidor

Recorde no sinaliza mercado favorável para ofertas iniciais, que podem chegar a 100 neste ano, superando as marcas de 2020 e de 2007; conheça as mais aguardadas

Onde ? Multimercados ganham preferência e captam R$ 100 bi

Brasileiros ampliam aportes em fundos com exposição a ativos no exterior, como na categoria de ações, enquanto juro baixo reforça fuga da

Fundos hedge perdem para S&P 500 em 2020. Saiba as razões

Fundos de crédito tiveram o pior desempenho, ficando mais de 15 pontos percentuais abaixo do principal índice do mercado americano

Política e mundo

Juiz restabelece gratuidade a idosos entre 60 e 65 anos no transporte de SP

Decisão suspende decreto publicado pelo governador João Doria (PSDB) no final de dezembro para reduzir custos com o transporte público

Policial morre após ferimentos sofridos na invasão ao Congresso dos EUA

A Polícia do Capitólio dos Estados Unidos informou que o policial Brian D. Sicknick não resistiu aos ferimentos provocados durante a invasão do Congresso

Trump pede reconciliação e promete uma transição suave nos EUA

Trump divulgou o vídeo depois que pedidos de impeachment se multiplicaram, um dia depois que seus seguidores, inflamados pelo magnata republicano, invadiram o Capitólio

Mike Pence se opõe a usar emenda para remover Trump do cargo, diz NYT

Os apelos para afastar Trump vieram depois que apoiadores, encorajados por ele, invadiram o Congresso dos EUA na quarta-feira

China diz que EUA vão “pagar um alto” por visita a Taiwan

A China "se opõe firmemente" à visita do embaixador americano na ONU e exige que os EUA cancelem seus planos

Enquanto você desligou…

Indícios de irregularidades abrem debate sobre o futuro da ABStartups

Publicação de ex-presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial questiona a atuação da associação no ecossistema de empreendedorismo do país

Buracos negros são feitos de pequenos universos que entraram em colapso, sugere estudo

O estudo (que, é claro, ainda não foi confirmado e não passa de uma especulação) também indica que os multiversos são reais

Está com sede? Água da Terra pode ter sido trazida recentemente por meteoritos

Estudo sugere que a água na Terra não surgiu ao mesmo tempo que o planeta, mas foi sendo trazida ao longo dos anos

Dá o play: 5 dicas de filmes e séries para assistir no final de semana

Separamos lançamentos da Netflix e Prime Video, com comédia, suspense, drama e documental, para não decepcionar seu final de semana.

Documentário reconstrói trajetória do escritor Gabriel García Márquez

Documentário disponível na Netflix tenta entender a estranha história do menino colombiano nascido na pobreza e que se torna um gênio da literatura

Agenda

Nesta sexta-feira (8), serão divulgados os dados da produção industrial brasileira no mês de novembro. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Tanto nos EUA quanto na Zona do Euro será publicado um dos principais indicadores da economia, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Frase do dia

“Tudo que você pode fazer, ou sonha que pode, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia” – Johann Wolfgang von Goethe.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.