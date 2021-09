Vacina para crianças?; Prevent Senior alvo da CPI e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

CPI ouve advogada de médicos que fizeram dossiê sobre a Prevent Senior

Empresa teria indicado sistematicamente o uso de medicamentos sem eficácia para a covid-19 e ocultado mortes de pacientes em um estudo para testar os remédios

Pfizer envia dados aos EUA para vacinar crianças a partir de 5 anos

A vacina induziu uma forte resposta imunológica na faixa etária alvo em um ensaio clínico com 2.268 participantes

Títulos em alta nos EUA, ata do Copom, Powell e o que mais move o mercado

Rendimento de títulos americanos sobem para nível pré-covid e pressiona bolsas de valores

Vale retira 19 pessoas de mina no Canadá; resgate deve terminar ainda hoje

No domingo, 39 empregados não puderam sair da mina devido a danos no eixo que abriga o meio de transporte (espécie de elevador) entre a superfície e o subsolo

O “caixa” não morreu: Banco24Horas vê futuro no open banking

TecBan – dona do Banco24Horas – prevê faturamento de R$ 3 bilhões este ano e investimento de R$ 500 milhões; rede atende a uma população que responde por 70% do PIB brasileiro

Nos Estados Unidos, carne vegetal está longe de emplacar no drive-thru

Para alguns dos restaurantes de fast-food que vendiam versões vegetais de seus cardápios para atrair consumidores preocupados com o consumo de carne, a moda já está passando. Isso pode significar problemas para os fabricantes dos produtos

Reforma eleitoral é promulgada pelo Congresso: veja o que muda já em 2022

Entre as novidades, estão o incentivo a candidaturas de mulheres e pessoas negras e a alteração da data da posse do presidente e de governadores

Sanofi vai suspender desenvolvimento de vacina contra covid

Apesar dos resultados intermediários positivos, a Sanofi considera que está chegando muito tarde ao mercado

Ford anuncia investimento de US$ 11,4 bi na produção de carros elétricos

A montadora espera que até 50% de seu volume global de veículos sejam totalmente elétricos até 2030

Bradesco e Enel X constroem 9 usinas solares para abastecer agências

Energia limpa irá para mais de 300 agências do banco e economizará cerca de 12 mil toneladas de carbono

Veja quem recebe o auxílio emergencial nesta terça-feira

O dinheiro é depositado nas contas poupança digitais e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem

Política e mundo

Congresso derruba veto de Bolsonaro e prova de vida do INSS é suspensa

Suspensão iniciada por conta da pandemia será mantida; governo era contrário por alegar que medida implica em 'pagamento indevido de benefícios'

BC ponderou subir juros em mais de 1 ponto, mostra ata do Copom

Três ponderações foram levadas em conta pelo Copom sobre aumentar o ritmo da elevação dos juros

Confiança da indústria cai pelo 2° mês consecutivo em setembro

Índice é pressionado pela alta de custo, desemprego, instabilidades econômicas e institucionais, informou FGV

Rússia bate novo recorde de mortes por covid-19

A Rússia é, em termos absolutos, o país da Europa mais afetado pela pandemia com 205.531 mortes

Coreia do Norte lança projétil e defende direito a testar armamento

O lançamento é o episódio mais recente de uma série de mensagens cruzadas entre as duas Coreias

Enquanto você desligou…

Novo 007 tem estreia mundial hoje; elenco se diz "empolgado"

Estimado em 200 milhões de dólares, 007 – Sem Tempo para Morrer, o 25º filme de James Bond, foi adiado três vezes desde o início da pandemia

Biles diz que deveria ter abandonado a ginástica antes dos Jogos de Tóquio

Em uma entrevista publicada na segunda-feira, Biles disse à publicação que enfrentou dificuldades por um quadro de ansiedade após sua chegada a Tóquio

Agenda

Nesta terça-feira (28), o Banco Central vai divulgar a ata da reunião do Copom, aquela que teve como resultado a elevação da taxa em 1 ponto, a 6,25% ao ano.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Nos EUA, o presidente do Fed, Jerome Powell fará um pronunciamento.

Frase do dia

"A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter muitas" -- Linus Pauling.

Abertura de mercado

