Vacinação acelera no país; gás e diesel com subsídio e tudo para ler hoje

Saúde de Bolsonaro faz com que avaliação negativa do governo diminua

Pesquisa EXAME/IDEIA mostra que internação do presidente Jair Bolsonaro mudou positivamente a avaliação do governo

59% acham que o ritmo de vacinação no Brasil aumentou nos últimos 30 dias

De acordo com a pesquisa EXAME/IDEIA, a ampliação da aplicação de vacinas contra a covid-19, no entanto, não influenciou positivamente a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro

Bolsonaro tem melhora e começa a se alimentar normalmente nesta sexta

Na noite de quinta-feira, o presidente retirou a sonda nasogástrica. Embora ainda não haja previsão de alta, ele manteve "evolução clínica satisfatória", segundo boletim médico

Bolsonaro sanciona lei que cria subsídio para gás de cozinha e diesel

Nesta semana, Bolsonaro prometeu uma nova redução, desta vez de R$ 0,04, no PIS e Cofins do diesel, que passaria de R$ 0,31 para R$ 0,27

Brasil leva melhor surfe do mundo aos Jogos Olímpicos

Com quatro atletas representando o Brasil na estreia do surfe nas Olimpíadas, Tatiana Weston-Webb e o campeão mundial, Italo Ferreira conversam sobre as expectativas para os Jogos e o futuro do esporte

Nova Duratex, Méliuz, Cruzeiro do Sul e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais sobem, com atenção aos resultados corporativos e à espera das vendas do varejo americano

3 dicas do André Bona para terminar 2021 com dinheiro no bolso

Passamos do meio do ano! Para ajudar quem está endividado ou não consegue juntar dinheiro, educador financeiro explica como organizar as finanças

É possível se proteger da inflação com ? Sim. Entenda como

Existem companhias da que conseguem blindar seus papéis da alta generalizada de preços da economia

Sinqia compra fatia na Celcoin para acelerar crescimento

Líder em tecnologia bancária mira outras 200 startups e diz que pretende gastar mais de R$ 50 mi em aquisições

Os profissionais mais e menos satisfeitos com seus salários e benefícios

O que conta mais: um bom salário ou benefícios invejáveis? Pesquisa da FIA mostra o nível de satisfação dos funcionários em 15 setores

China lança seu tão esperado mercado de carbono — o maior do mundo

As negociações começaram às 9h30 de sexta-feira no horário local (22h30 de quinta, 15, em Brasília) na Bolsa de Energia e Meio Ambiente de Xangai

Oposição aciona o STF contra lei que permite privatização da Eletrobras

A oposição alega que a privatização da Eletrobras não poderia ter sido tratada por meio de medida provisória, pois se trata de matéria "técnica e complexa" e que demanda aprofundamento deliberativo

41,11% da população já recebeu ao menos uma dose da vacina contra covid

Com 28,37% da população completamente imunizada, o Mato Grosso do Sul segue sendo o estado que, proporcionalmente, mais vacinou a população

Senado discute PL que disciplina uso de inteligência artificial no Brasil

O texto estabelece que o desenvolvimento da tecnologia preveja parâmetros éticos básicos e revisão humana das decisões que forem tomadas por máquinas

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Estreias da série documental “Naomi Osaka: Estrela do Tênis”, na Netflix, o filme "Godzilla vs Kong”, na HBO Max, e o reality show de moda "Making The Cut" na Amazon Prime

Lu, do Magalu, é nova participante da Super Dança dos Famosos

Influenciadora digital do Magazine Luiza vai dançar um ritmo até o final da competição do Super Dança dos Famosos, da TV Globo

Xadrez testa retorno aos tabuleiros em Copa do Mundo na Rússia

Dois brasileiros, Krikor Mekhitarian e Alexandr Fier, estão na disputa em Sochi e jogam por vitória nesta sexta. Mais de 300 jogadores participam do torneio

"Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho" – Jorge Paulo Lemann

