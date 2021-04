Vale a pena investir em ETF? Retornos chegaram a 50% em 2020

Em 2020, os ETFs atrelados ao S&P 500 tiveram os melhores desempenhos entre os que estão disponíveis na B3. O IVVB11, o mais negociado na B3 entre os que seguem o mais abrangente índice de ações dos Estados Unidos, fechou o ano com alta de 51,4%.

O desempenho superou o do próprio S&P 500, que avançou 19%, uma vez que esse ETF, por replicar um índice estrangeiro, também sofre variações cambiais. A alta rentabilidade e o fácil acesso levaram o IVVB11 a se tornar o ETF com o maior número de pessoas físicas no país, com 116.652 até dezembro, superando o BOVA11, com 101.313.

“Os ETFs ligados ao S&P 500 promovem diversificação duas vezes, com ações dos Estados Unidos e o dólar. Se houver um problema que leve as ações americanas a cair e o dólar a subir no Brasil, o ETF não vai sofrer uma queda tão grande, porque o dólar vai amortecer o impacto”, afirma Yuri Cavalcante, sócio da Aplix Investimentos.

Quem negocia

Apesar do crescente interesse por ETFs no mercado brasileiro, apenas 242.710 pessoas físicas investiam em ETFs até o fim de 2020. A quantia representa menos de 8% do total de CPFs cadastrados na B3.

A participação de pessoas físicas também é proporcionalmente menor na compra e venda de ETFs do que no mercado de ações. O investidor de varejo foi responsável por 21,3% de todo o volume de negociação do mercado à vista em dezembro de 2020, enquanto sua participação no mercado de ETFs foi de 12,4%. A maior fatia coube aos investidores institucionais, que representaram 38% das negociações.

“O mercado brasileiro está em expansão e as pessoas físicas que estão entrando na bolsa dão preferência a fundos com gestores ‘personagens’, que estão na moda. O ETF não tem esse sex appel todo. Ainda não caiu no gosto da pessoa física”, afirma Pádua. “Os novos investidores querem mais risco, operar day trade, der O ETF é mais conservador. É matemática e disciplina."

Se os ETFs atrelados aos principais índices de mercado ainda não decolaram entre os pequenos investidores, os temáticos e os setoriais são ainda menos negociados. Dos 15 ETFs de renda variável que não seguem o Ibovespa ou o S&P 500, somente o SMAL11, de small caps, supera o equivalente a 1% dos CPFs da bolsa em cotistas.

Não que os ETFs temáticos sejam menos rentáveis, pelo contrário. Em 2020, o MATB11, que segue o Índice de Materiais Básicos, subiu 50,8%, contando com uma base de apenas 1.859 pessoas físicas entre os cotistas.

“Esses ETF setoriais são menos conhecidos do investidor em geral. Às vezes, ele gosta muito de um setor e acaba conhecendo as empresas também. Faz mais sentido para ele comprar ações diretamente”, diz Cavalcante.

ETFs no mundo

Em mercados desenvolvidos, no entanto, é comum utilizar ETFs para tentar obter ganhos de maneira diversificada, com aquilo que o investidor acredita ser uma tendência.

Um exemplo são os ETFs que acompanham índices com empresas de energia solar, que chegaram a disparar mais de 200% em 2020 na expectativa de que o setor acelere o crescimento. Foi algo reforçado com a vitória de Joe Biden -- o democrata é assumidamente um defensor de energias renováveis, diferentemente de Donald Trump.

De acordo com a plataforma de análise americana TrackInsight, são 6.518 ETFs espalhados pelo mundo, que, juntos, somam 7,6 trilhões de dólares de patrimônio líquido.

O maior e mais negociado ETF do mundo é o SPDR (também conhecido como “Spyder”), que replica o índice americano S&P 500. Segundo a plataforma ETF Database, sozinho, o SPDR possui 334,7 bilhões de dólares sob gestão, com volume médio diário de negociação de 70,4 bilhões de dólares.