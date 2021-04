Vale paga 10% de rendimento em debênture perpétua e preço dobra

Esse é um nível extraordinário quando se considera que os títulos de dívida no mercado externo de mais da Vale, com vencimento em mais de 20 anos, rendem apenas 4,2%. As debêntures participativas perpétuas também pagam mais de três vezes o rendimento médio em dólar de 2,8% de empresas de mercados emergentes classificadas no segmento de rating “BBB”, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Com o aumento dos volumes de produção nas minas do norte da Vale e considerando o salto de 80% nos contratos futuros de minério de ferro no último ano, os títulos possuem um grande valor, segundo Jorge Junqueira, sócio da gestora de recursos Gauss Capital, que possui as debêntures.

“Essas notas são muito peculiares e há algum tempo havia uma total falta de conhecimento sobre esses ativos, mesmo por parte de alguns dos principais analistas de da Vale”, disse ele. “Com o dólar neste patamar, essas debêntures participativas são muito interessantes para os investidores.”

É claro que os pagamentos aos detentores das debêntures custam caro para a empresa sediada no Rio de Janeiro. O diretor financeiro da companhia, Luciano Siani Pires, disse em uma teleconferência com analistas em outubro que a Vale planejava recomprar as notas em algum momento, uma perspectiva que preocupa os detentores de títulos, uma vez que pode reduzir a liquidez no mercado secundário.

Em reunião com os detentores de títulos em 19 de março, o governo e o BNDES votaram, com sua fatia majoritária, a favor da alteração das cláusulas dos títulos - sem pagar qualquer valor aos detentores das debêntures - para que a Vale possa recomprá-los. Oliveira e Junqueira afirmam ter votado contra a proposta e agora que foi aprovada estudam legais para tentar reverter a decisão.

Em uma resposta por e-mail à Bloomberg, a Vale disse que as recompras não são uma prioridade no momento e que faria uma oferta “pública e transparente” se decidir comprar de volta as debêntures em algum momento no futuro. Segundo a Vale, as regras do mercado de capitais proíbem a empresa de adquirir as notas que estão sendo vendidas pelo governo e pelo BNDES no mês que vem, e também não permitem que a Vale compre os títulos lentamente no mercado secundário, negando especulações de que já estaria fazendo isso.

O BNDES, também com sede no Rio de Janeiro, mandatou os bancos em setembro para organizar a venda, com apresentações aos investidores ocorrendo agora, de 30 de março a 9 de abril.

“Se a Vale quiser recomprar suas debêntures participativas, terá de apresentar uma proposta muito atraente”, disse Oliveira.