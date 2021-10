Votação da PEC dos Precatórios; balanço da Netflix e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira, 19, para começar o dia bem informado:

O impacto da série Round 6 nos resultados da Netflix

Companhia divulga resultados do terceiro trimestre nesta terça-feira; número de assinantes deve crescer 9%, enquanto a receita deve aumentar 16,2%, para 7,47 bilhões de dólares

PEC dos precatórios deve ser votada nesta terça pela comissão especial

Texto cria um limite anual para o pagamento das dívidas da União. Pela regra proposta, serão pagos 39,9 bilhões de reais em 2022, apenas parte dos 89,1 bilhões de reais devidos no ano

B3 compra Neoway por R$ 1,8 bilhão

Aquisição deve aumentar capilaridade de produtos de dados oferecidos pela B3

Produção da Vale, combo CCR de aeroportos e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais iniciam dia em alta, com otimismo sobre temporada de balanços

Leite busca se conectar ao PSDB raiz e unir o Brasil para vencer prévias

O governador do Rio Grande do Sul tem visitado com frequência o estado de São Paulo, quintal eleitoral de Doria, seu principal oponente

Startup de tecnologia para bancos Pismo recebe aporte de R$ 600 mi

Com novo investimento liderado por SoftBank, Amazon e Accel, a empresa brasileira de soluções financeiras vai levar a tecnologia das fintechs para o mercado global

Xiaomi dispara 5,4% após CEO confirmar carros elétricos para 2024

Fabricante de smartphones pretende 10 bilhões de dólares em divisão automotiva da companhia

'Tinder de caronas', Blablacar também quer faturar com ônibus no Brasil

Startup francesa anunciou marketplace para passagens e pretende movimentar até 8 milhões de reais em vendas por mês

Conheça a universidade mais divertida (e exclusiva) do Brasil

Criar situações indesejáveis é a especialidade da UniAzul, que tem simuladores até 15 milhões de dólares e 400 cursos diferentes

Espaçolaser inaugura primeira loja conceito com museu na Faria Lima

Com conceito sustentável e situada em uma das principais avenidas de São Paulo, a flagship de 600 metros quadrados conta com holografia da Xuxa Meneghel e Museu do Laser

Investidor aos 11: Mateus Gusmão diz que a também é para criança

Com três anos de experiência no mercado, o jovem investidor incentiva outras crianças a investirem

Primeiro fundo indexado ao bitcoin será cotado hoje em Wall Street

O ETF da ProShares, que acompanhará a evolução do mercado do bitcoin, começará a ser negociado nesta terça na NYSE sob a sigla BITO

Estados recalculam em R$32 bi perdas com mudança no ICMS dos combustíveis

Estados se articulam para que o Senado rejeite o projeto

Reforma do IR: relator no Senado avisa que não tem prazo para dar parecer

Proposta inclui a retomada da taxação de lucros e , medida que financiaria a ampliação de despesas do Auxílio Brasil

Equador decreta estado de exceção para combater narcotráfico

Guillermo Lasso, que assumiu o cargo em maio, disse que "nas ruas do Equador só existe um inimigo: o narcotráfico"

Nova Zelândia registra maior número de casos de covid na pandemia

Embora o número de casos continue pequeno na comparação com outros países, a quantidade aumentou de maneira constante desde que a variante Delta atingiu o país

Coreia do Norte lança míssil balístico a partir de submarino

O míssil norte-coreano percorreu 590 quilômetros a uma altitude máxima de 60 quilômetros, informou uma fonte militar

Estilista Vivienne Westwood compartilha sua 'Carta à Terra' antes da COP26

Em sua carta, Westwood fez um pedido por uma economia baseada na terra e pela abertura de corredores de natureza para a vida selvagem

Neon abre vagas para estudantes e recém-formados de qualquer lugar do país

Confira as oportunidades de estágio e trainee abertas para qualquer curso e sem requisito de inglês

