Wajngarten na CPI da Covid; Orçamento paralelo e tudo para ler hoje

As quentes do dia

No radar: inflação dos EUA, setor de serviços e o que mais move o mercado

Bolsas caem no exterior em meio a preocupações sobre alta de preços nos Estados Unidos, inflação anual de abril deve ficar em 3,6% no país

CPI cobrará de Wajngarten provas de “ineficiência” do Ministério da Saúde

Ex-secretário de Comunicação da Presidência diz que a culpa pelo atraso na aquisição de vacinas da Pfizer foi da pasta, então comandada por Eduardo Pazuello

Orçamento paralelo: gastos secretos apontam para novos riscos do governo

Para atender aliados, Planalto criou gastos de 3 bilhões de reais que não aparecem no orçamento oficial. Enquanto parlamentares de oposição alegam improbidade administrativa, economistas apontam novo descontrole nas contas do governo

Como declarar dívidas no Imposto de Renda 2021

Todos as dívidas acima de R$ 5 mil que tenham sido pagas em 2020 devem ser informadas à Receita

Dados de inflação podem fazer Fed rever política de juros, diz Laatus

Em Abertura de Mercado desta quarta, o estrategista-chefe do Grupo Laatus diz que inflação abaixo da esperada deve ser positiva para as bolsas e derrubar o dólar

China quer frear alta das commodities. Vai conseguir?

Bolsas chinesas tentam conter movimentos especulativos no mercado de commodities, mas medidas podem ser ineficientes para impedir alta de preços

SuperAgro: podcast discute a revolução do mercado de orgânicos

No episódio desta quarta, dia 12, do podcast SuperAgro, o agricultor Joe Valle, um dos maiores produtores de orgânicos do país, trata das oportunidades do setor e do desafio do ganho de escala

Com pé no acelerador: fintech Creditas lança serviço de revenda de carros

A empresa lança a Creditas Auto, uma revenda online de veículos usados e seminovos. Por ali, clientes poderão vender carros usados e comprar veículos seminovos da própria Creditas ou de terceiros

Política e mundo

STF julga impasse tributário que envolve ICMS. Entenda o caso

O tribunal decidirá sobre as regras da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins, que tramita há mais de 20 anos na Corte. Aplicação do imposto foi considerada inconstitucional em 2017

Câmara pode alterar regras de votação em sessões do Plenário

Proposta diminui o tempo de orientação de bancadas e a quantidade de requerimentos de adiamento da discussão e da votação

Câmara pode votar hoje projeto que flexibiliza licenciamento ambiental

Em carta, nove ex-ministros do Meio Ambiente afirmam que o projeto de lei prejudica desenvolvimento sustentável

Confrontos em Gaza deixam 50 mortos e podem levar a “guerra total”

Os ataques aéreos israelenses são os mais intensos desde 2014. Entre as vítimas estão 13 crianças

Índia supera 250.000 mortes por covid-19

A explosão de casos na Índia é atribuída aos eventos políticos e religiosos lotados e por uma variante do coronavírus, chamada B.1.617, detectada pela primeira vez em outubro

EUA reitera recomendação de uso da vacina da Johnson & Johnson

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças ressaltou que a vacina só não é recomendada para pessoas alérgicas a alguns dos ingredientes

Conheça o blog de Trump que quase ninguém lê

Banido das redes sociais, Trump foi atrás de criar a própria plataforma para ter sua voz escutada, mas ninguém parece estar ouvindo

Enquanto você desligou…

Disney+ revelará o quanto filmes de heróis da Marvel ajudam renda de canal

No começo de março que o Disney+ já chegou a 100 milhões de assinantes em todo o mundo – número que provavelmente subiu para 110 milhões até o final do mês

Agenda

Nos Estados Unidos, ocorre a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O CPI calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação no país.

A atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing nos Estados Unidos também será divulgada pelo Energy Information Administration.

Na Zona do Euro saem os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos em cada região.

Frase do dia

“Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem” -- Peter Drucker.

