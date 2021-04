WEG aprova desdobramento de ações

A fabricante de motores WEG (WEGE3) aprovou, na terça-feira, 27, o desdobramento de suas ordinárias de uma para duas, como forma de tentar elevar a liquidez de seus papéis e ampliar o acesso a investidores.

No último pregão, o por ação fechou em 74,02 reais, 123% acima do preço médio das ações que compõem o . A grande diferença em relação aos outros papéis se deu no ano passado, quando a companhia registrou alta de 120% na .

Com a mudança, o número de ações ordinárias que representam o capital da empresa passa de 2.098.658.999 para 4.197.317.998. A empresa, que tem 155,34 bilhões de reais em valor de mercado, é a sexta mais valiosa entre as empresas listadas na B3, somente atrás de Vale, Petrobras, Itaú, Ambev e Bradesco.

A posição acionária considerada para o desdobramento é a de terça-feira, 27, sendo que o crédito das ações desdobradas será realizado automaticamente na sexta-feira 30.