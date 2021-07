Ação da Smart Fit dispara quase 30% em estreia na bolsa brasileira

As da Smart Fit (SMFT3) disparavam quase 30% em seu dia de estreia na brasileira nesta quarta-feira, dia 14, após a rede de academias de ginástica precificar sua oferta inicial (IPO) na segunda-feira. Às 10h55, os papéis subiam 28%, a 29,47 reais, tendo alcançado 29,88 reais na máxima até o momento (+29,9%).

A companhia fixou o de sua oferta de ações a 23 reais, praticamente no centro da faixa estimada de 20 a 25 reais, e levantou 2,3 bilhões de reais. No entanto, a demanda pelos papeis teria superado em 40 vezes o número de ações disponíveis no mercado.

A ação é negociada em torno de 29 reais, que foi o preço-alvo sugerido pela Empiricus ao analisar a oferta. A Eleven, no entanto, estimou um preço-alvo de 33 reais para as ações da Smart Fit em seu relatório sobre o IPO, o que indica um potencial de valorização de (upside) de 13%.

A empresa planeja usar os recursos do IPO principalmente para abrir novas unidades e também para adquirir redes concorrentes de academias adicionais. Atualmente, a Smart Fit tem uma rede de 928 academias – sendo 509 delas no Brasil e as demais espalhadas em outros 12 países da região, como México, Colômbia e Chile.

Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil e Banco ABC Brasil foram os coordenadores do IPO.

*Com redação