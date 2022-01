Por que a alta do Ibovespa não é sinal de calmaria, segundo a Kairós

O mercado brasileiro tem operado na contramão das principais bolsas mundiais neste início de 2022. O caminha para fechar seu melhor mês desde maio do ano passado, enquanto as bolsas dos Estados Unidos acumulam perdas.

A explicação para a alta está, entre outros fatores, no apetite do investidor estrangeiro, que voltou a olhar com interesse para o descontado mercado brasileiro após a sequência de perdas registrada em 2021. O maior exemplo veio do câmbio, com o dólar atingindo seu menor patamar em quatro meses e rompendo a barreira dos 5,40 reais.

Para Fabiano Godoi, sócio e diretor de investimentos (CIO) da Kairós Capital, o mercado brasileiro estava, de fato, muito atrativo – mas ainda não há motivos para achar que a calmaria é duradoura.

“Os ativos brasileiros – seja moeda, curvo de juros ou – estavam muito descontados dos pares emergentes, abrindo espaço para recuperação. No entanto, não vemos drivers positivos para a economia brasileira”, afirmou Godoi em entrevista à EXAME Invest.

A expectativa do CIO é que o mercado volte a apresentar uma alta volatilidade nos próximos meses de 2022, um ano desafiador pelo cenário macroeconômico e pelas eleições presidenciais.

“O mais provável é que o Brasil fique num ambiente de turbulência onde algumas semanas sejam boas e outras ruins, mas sem perder de vista a volatilidade. Por isso, estamos mais alocados em ativos fora do Brasil do que dentro”, destacou Godoi.

Em entrevista, o CIO comentou quais os principais desafios para a economia brasileira e como os recentes acenos no cenário político podem impactar a reação dos mercados às eleições de 2022. Confira abaixo os principais pontos.

Você mencionou que o cenário macroeconômico continua bastante fragilizado. Quais são os desafios neste campo e de que forma eles devem impactar o mercado brasileiro?

Um dos mais relevantes é o nível de desemprego, que dificilmente vai cair considerando o forte aperto adotado na política de juros para combater a inflação. Nesse cenário, é difícil imaginar que o PIB cresça de tal forma a permitir que as empresas – mesmo as campeãs – de apresentarem uma performance espetacular este ano.

Digo as campeãs porque as empresas que estão listadas na bolsa em geral são as melhores de seus respectivos setores. Normalmente estão mais capitalizadas e têm mais acesso a crédito. São companhias com mais musculatura para passar por momentos difíceis e, inclusive, para capturar participação de mercado de outros concorrentes que sejam mais frágeis.

Os ativos brasileiros não devem surpreender a não ser que ocorra uma virada muito significativa de cenário, como a inflação desacelerando mais rápido ou o PIB miraculosamente continuar acelerando. Outra opção de ganhos para o mercado local seria o surgimento de uma terceira via nas eleições.

Como você enxerga o cenário eleitoral para este ano? De que maneira uma terceira via poderia contribuir positivamente?

Desde o momento em que o STF devolveu os direitos políticos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil passou a viver uma prévia do ano eleitoral. O cenário efetivamente só começa a ficar claro em meados de abril com as convenções partidárias, quando se conhece realmente quem são os candidatos, como as alianças estão sendo construídas e talvez apareça algum plano de governo. Nesse momento, teremos um pouco mais de clareza de quem serão as equipes econômicas para fazer uma avaliação mais profunda.

De toda forma, seria interessante ter uma terceira via viável – que conseguisse chegar ao segundo turno – que não fosse nem o atual presidente Jair Bolsonaro nem o ex-presidente Lula, que estão em extremos. Não parece ser o que vai acontecer. O cenário que se desenha é de uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro.

Você comentou que a chegada de uma terceira via poderia diminuir a volatilidade nas bolsas. Nas últimas semanas tivemos um aceno do ex-presidente Lula à Geraldo Alckmin que gerou reflexos positivos no câmbio e ajudou o Ibovespa a manter o fôlego positivo. O aceno dos presidenciáveis na direção do centro pode impactar essa dinâmica?

A caminhada para o centro no caso dos candidatos tem um potencial de diminuir as tensões para as eleições, uma vez que um cenário muito polarizado em extremos gera mais tensões.

Mas sempre foi expectativa de que o discurso deveria começar a caminhar mais para o centro no momento em que as candidaturas fossem definidas efetivamente nas convenções partidárias.

O que ocorre é que o aceno do Lula para ter Alckmin como vice traz expectativa de caminhada ao centro até antes do que seria de se esperar em um ambiente eleitoral normal. Pode diminuir a volatilidade antes do esperado.

E enquanto o mercado brasileiro vive um cenário de alívio, os índices americanos registram fortes perdas. Diante das novas expectativas do mercado de que o aperto monetário do Fed seja mais duro do que o esperado no último ano, quais são as projeções para a bolsa americana?

As expectativas de um aperto monetário mais duro, já começando inclusive a altas agora em março deste ano, muda a projeção, diminui o espaço de crescimento de ativos mais arriscados e cria um ambiente mais desafiador para que as bolsas performem bem.

Vai depender muito de qual a velocidade da elevação de juros e até onde o Fed vai subir a taxa. Mas o fato de Powell ter sido mais duro nas mensagens recentes certamente mudou o plano de fundo e tornou a vida mais difícil para os ativos de risco esse ano.