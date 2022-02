BPAC11: a recomendação para a Arezzo (ARZZ3), que capta R$ 834 mi

A Arezzo (ARZZ3) confirmou na manhã desta sexta-feira, dia 4, que a sua oferta subsequente de (follow-on) saiu a 82,35 reais por papel, levantando cerca de 834 milhões de reais.

A Arezzo vendeu integralmente os lotes base e adicional, segundo fato relevante. O fixado representa um desconto de apenas 0,7% em relação ao fechamento de quinta-feira, de 82,99 reais.

A companhia pretende usar os recursos da oferta primária para investimentos de , incluindo abertura de novas lojas e potenciais operações de fusão e aquisição.

Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, XP Investimentos, Santander Brasil e UBS BB coordenaram a operação.

O que dizem analistas do BTG Pactual (BPAC11)

As ações da Arezzo fazem parte da carteira de dez ativos recomendados pela equipe de Equity Research do BTG Pactual para o mês de fevereiro.

"Há anos, a Arezzo é vista como uma empresa premium no varejo brasileiro, justificando seu valuation mais caro, com

execução superior na gestão da marca e operando com sucesso seu modelo de franquia asset light", escrevem os analistas no relatório sobre a carteira.

Eles apontam uma série de fatores que justificam a visão, tais como:

(i) Expansão resiliente do mercado doméstico (auxiliado pelo e-commerce e crescimento multicanal nos próximos anos) e uma potencial retomada do consumo pelas classes de renda mais alta;

(ii) novas marcas como Vans e Reserva;

(iii) os resultados mais saudáveis na operação dos Estados Unidos, principalmente com base no atacado e canais de varejo online.

Após a recente queda -- a ação caiu cerca de 10% nos últimos seis meses --, a Arezzo é negociada a 20x P/L 2022E, oferecendo um retorno potencial justificado por suas fortes perspectivas de crescimento.

A recomendação dos analistas de Equity Research do BTG Pactual para o papel é de compra, com preço-alvo de 103 reais em doze meses. Isso implica um upside de cerca de 25% em relação ao preço de fechamento da quinta.

(Com a Reuters)

