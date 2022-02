BTG (BPAC11): Petrobras e Vale voltam à carteira recomendada do mês

A vez das blue chips: Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) voltaram à carteira de recomendadas do time de Equity Research do BTG Pactual (BPAC11) para fevereiro.

Essas são duas das seis mudanças promovidas pelos analistas que assinam o relatório em relação à carteira de janeiro: Carlos Sequeira, CFA, Osni Carfi, Bruno Lima e Luiz Temporini.

"Estamos fazendo várias mudanças neste mês, adicionando risco ao portfólio e aproveitando a oportunidade de valuations muito atraentes", escrevem os analistas do BTG Pactual no relatório.

A carteira tem dez ações recomendadas, com diferentes pesos: o maior é o de PETR4, com 15% do total. VALE3 entra com 10%.

Quer aproveitar o rali da

"A Petrobras está de volta, substituindo a PetroRio [PRIO3], e está negociando a apenas 2,3x EV/Ebitda 2022E, pagando muito atraentes (19% de yield em 2022). A Vale substitui a Suzano [SUZB3] porque os preços do minério de ferro continuam subindo, negociando com um ótimo valuation de 3,2x EV/Ebitda em 2022."

O múltiplo EV/Ebitda mede a relação do valor da empresa com a sua geração de caixa operacional, sinalizando por quanto tempo esse resultado seria suficiente para pagar o investimento eventual para a aquisição da mesma.

No relatório, os analistas do BTG Pactual apontam que, mesmo depois do início de ano com valorização disseminada -- o subiu 6,98% em janeiro, na maior alta para o mês desde 2019 --, a bolsa ainda vale o investimento.

"Mesmo após o forte desempenho de janeiro, os valuations no Brasil continuam muito atrativos, com as ações locais (sem Petro & Vale) negociadas a 10,5x o P/L projetado de 12 meses", escrevem os analistas.

"Na verdade, os valuations são atraentes mesmo em um cenário de taxas de juros reais de muito altas. O prêmio para manter ações é de 4,0%, um desvio-padrão acima de seu nível histórico", concluem.

